Novo golpe para fugir das multas usa controle para “apagar” placa do carro

A criatividade de quem busca criar artifícios ilegais para escapar das multas de trânsito parece não ter fim. Depois de inventarem dispositivos como a placa delete, o gel antirradar e a placa camaleão, os (maus) motoristas, agora, estão com um novo golpe em ação, que vem sendo chamado de "placa fantasma".

A ação, que é criminosa, vale ressaltar, conta com o uso da tecnologia para esconder a placa do carro e, com isso, escapar de possíveis punições por infrações de trânsito, como excesso de velocidade e, dependendo da região, desobediência ao rodízio municipal de veículos.

O golpe da placa fantasma é enquadrado como infração tanto no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) quanto no Código Penal. Isso significa que o motorista flagrado cometendo a irregularidade estará sujeito às punições administrativas, como multa e adição de pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e legais, com pena de até 8 anos de prisão.

O Artigo 230 do CTB é claro ao afirmar que "conduzir um veículo com placas ilegíveis ou invisíveis" é uma infração gravíssima. A multa, em julho de 2024, é de R$ 293,47. Além disso, 7 pontos são somados na CNH do motorista infrator.

Como funciona o golpe da placa fantasma?

Apesar do uso da tecnologia, o golpe da placa fantasma, na verdade, tem um funcionamento bastante simples. Basta apertar um botão no controle remoto que o sistema escurece toda a placa traseira do veículo.

O dispositivo que torna isso possível é vendido livremente na internet, e é composto pelo controle e por uma espécie de adesivo que é colada em cima dos caracteres, mas invisível a olho nu. Quando o botão é acionado, a placa escurece e, assim, dribla radares que fazem a fiscalização.