YouTube lança IA para tirar música com direito autoral do vídeo sem apagar tudo

O YouTube quer simplificar a edição de vídeos que possuem músicas reivindicadas por direitos autorais. A solução faz parte de uma ferramenta conhecida como “Apagar Música” (em tradução livre), que utiliza inteligência artificial (IA) para você retirar a canção sem apagar a narração.

A novidade foi apresentada pelo CEO do YouTube, Neal Mohan, nesta semana em uma publicação no X (ex-Twitter). “Boas notícias, criadores: nossa ferramenta Apagar Música atualizada ajuda você a remover facilmente músicas reivindicadas por direitos autorais de seu vídeo (deixando o restante do áudio intacto)”, anunciou o executivo na rede social.

IA para tirar músicas reivindicadas por direitos autorais

A atualização tem como objetivo simplificar a vida de criadores que recebem notificações por usar músicas com direitos autorais a publicação sem áudio. Nesses casos, o aviso vai oferecer mais uma opção para solucionar a questão, além de ter que cortar o vídeo, alterar a música ou contestar a reivindicação.

Essa alternativa surge ao selecionar a opção para apagar música, que garante dois caminhos: apagar todo o som nos trechos reivindicados ou remover o conteúdo notificado em todos os segmentos detectados para manter outros sons, como a fala.

A segunda abordagem é movida por um sistema de IA que faz a edição pelo próprio autor, sem ter que utilizar softwares avançados para fazer o ajuste e derrubar o aviso. Contudo, nem sempre essa alternativa traz os resultados esperados, exigindo outras intervenções para remover a reivindicação de direitos autorais.

“Esta edição pode não funcionar se a música for difícil de remover”, diz uma página de suporte do YouTube. “Se esta ferramenta não remover com sucesso a reivindicação de um vídeo, você pode tentar outras opções de edição, como silenciar todo o som nos segmentos reivindicados ou cortar os segmentos reivindicados.”

Em breve

Apesar da apresentação, a ferramenta ainda vai levar um tempo até chegar aos criadores de conteúdos: segundo o YouTube, a atualização será liberada “nas próximas semanas” no YouTube Studio para computadores e dispositivos móveis.

Além disso, se o canal não está inscrito no Programa de Parcerias do YouTube (YPP, em inglês), não será possível salvar as edições se o vídeo já possui mais de 100 mil visualizações.