Aplicativo do Itaú fica fora do ar nesta sexta (5), relatam usuários

O aplicativo do Itaú amanheceu fora do ar nesta sexta-feira (5). De acordo com a ferramenta Downdetector e relatos no X (ex-Twitter), a plataforma enfrenta uma instabilidade que impede o uso dos serviços digitais do banco pelo celular ou tablet.

Em nota ao Canaltech, o Itaú explicou que a falha afeta "uma parcela de clientes" que acessa o aplicativo com CPF e orientou o uso da agência e conta para fazer o login durante a instabilidade. Ainda não há previsão de normalização da plataforma.

Problemas no app do Itaú

O Downdetector informa que as notificações sobre problemas no aplicativo do Itaú começaram por volta de 8h45 e atingiram o pico às 9h. Por volta desse horário, a lista de assuntos mais relatados era encabeçada pelas seguintes categorias: “Mobile banking”, “Pix” e “Login no aplicativo móvel”.

Em uma análise interna, a reportagem encontrou dificuldades para utilizar os serviços bancários pelo aplicativo em duas contas correntes configuradas em dispositivos diferentes. Ao acessar a conta ou alguma área do app, o erro “Desculpe, algo deu errado” foi exibido diversas vezes.

O aplicativo apresenta os problemas mesmo ao se conectar em redes móveis e Wi-Fi de operadoras diferentes.

No X, correntistas informaram que não conseguiram acessar a plataforma no quinto dia útil de julho. Veja os relatos:

Serio itau, recebo hj e logo hj vc cai? — ex-torto | R3 (@R3N1SS0N) July 5, 2024

APP ITAU com problemas para abri no 5 dia útil, serio ITAU? July 5, 2024

Itaú vamo abrindo esse app infernoooo — Adriel Barbosa (@adriel2012s) July 5, 2024

O que diz o Itaú?

Veja o posicionamento do Itaú na íntegra:

O Itaú Unibanco informa que identificou uma instabilidade pontual nesta sexta-feira (5) que impactou uma parcela de clientes para acesso ao aplicativo utilizando o CPF. Neste período, o banco orienta que os clientes acessem o app por meio de agência e conta corrente, função que segue operando normalmente. O Itaú reforça que trabalha para que todas as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente.

Superapp

A instabilidade afetou o aplicativo do Itaú um dia após o anúncio da implementação do “superapp”, que vai reunir seis aplicativos de produtos da empresa em um só. Segundo o banco, a migração vai integrar cerca de 15 milhões de clientes na plataforma até 2025.

Apesar da apresentação da nova versão da plataforma, que será liberada gradualmente, a atualização não tem relação com a falha que impede o uso do aplicativo nesta sexta-feira (5).

Atualizado às 10h24 com o posicionamento do Itaú.