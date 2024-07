BYD Dolphin Mini com 5 lugares chega em breve e já tem preço definido

O BYD Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido do Brasil no 1º semestre de 2024, tem tudo para se consolidar ainda mais na liderança do segmento a partir de julho. Apesar de a marca não confirmar oficialmente, a versão com 5 lugares do hatch, prometida desde janeiro, está muito perto de chegar ao país, e já tem até preço de venda definido.

Os colegas do Mobiauto tiveram acesso a uma tabela distribuída aos funcionários da montadora chinesa e assim, descobriram qual será o preço de mercado da nova variante do subcompacto. O BYD Dolphin Mini com 5 lugares chegará ao Brasil custando R$ 119,8 mil para os consumidores, mas com desconto de 8% para os colaboradores da marca. Com isso, ele sairá por R$ 110.216 para os funcionários da montadora.

A reportagem do Canaltech entrou em contato com a BYD para confirmar o preço de venda do Dolphin Mini com 5 lugares no país, assim como a data exata da chegada da nova versão do modelo, mas não obteve resposta até o momento.

Caso se confirme a informação e o BYD Dolphin Mini comece a ser vendido no Brasil por R$ 119,8 mil, ele dará aos clientes a opção de gastar somente R$ 4 mil a mais por um carro que traz uma configuração que é bastante procurada no país, com espaço para até 5 ocupantes.

Como é o Dolphin Mini com 5 lugares?

Caso a BYD traga ao Brasil exatamente a mesma versão do Dolphin Mini com 5 lugares que é vendida na Colômbia, o subcompacto elétrico terá mais novidades além da troca do banco traseiro para acomodar mais um passageiro.

No site oficial da marca no país, as dimensões do carro seguem as mesmas (3.78 m de comprimento x 1.72 m de largura), assim como a potência do motor elétrico, que será de 75 cv com 13,8 kgf/m de torque. A mudança, então, está na lista de equipamentos, que ganha câmera 360º no lugar da tradicional.

O sistema de baterias também não deve ser diferente. Com isso, o Dolphin Mini com 5 lugares seguirá com 38 kWh de capacidade que, de acordo com o PBEV do Inmetro, dá ao hatch elétrico até 280 km de alcance por ciclo de carga.

Fonte: Mobiauto