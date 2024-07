Sucesso estrondoso do PlayStation 4 salvou AMD da falência

O PlayStation 4 foi um dos consoles mais bem sucedidos da história, com 117 milhões de unidades vendidas, e contribuiu fortemente para salvar a AMD da falência. Ao menos é o que Renato Fragale, Chefe do Setor de Clientes PC Gaming da AMD, afirma em seu perfil do LinkedIn e o usuário @bgorad22 identificou e replicou no X (Twitter) na última quinta-feira (4).

Em 2015, analistas de mercado projetavam que a AMD caminhava para abrir falência até 2020 após quedas sucessivas de receita e penetração de mercado. Em paralelo, o PlayStation 4 chegou ao mercado em 2013, e sucesso do console fez do SoC personalizado da AMD um dos maiores lançamentos da empresa, a ponto de ser reconhecido internamente como responsável por evitar que fabricante de chips quebrasse.

“Gerenciei uma equipe de desenvolvimento de produtos com 15 pessoas para o Sony PlayStation 4 (PS4), que vendeu mais de 91 milhões de unidades até o momento, sendo considerado um dos lançamentos mais bem-sucedidos na história da AMD, ajudando a empresa a evitar a falência”, afirma Renato Fragale em seu perfil no LinkedIn em atualização com dados de venda de 2018.

PlayStation 4 salvando AMD do Game Over

Apesar de não divulgar os números exatos, os processadores domésticos x86 da AMD representavam apenas 10% do mercado em 2016. Segundo análise recente da Mercury Research, essa fatia atingiu 24% no primeiro trimestre de 2024, lembrando que esse percentual é diluído entre todos os CPUs da empresa, atualizados anualmente.

Dessa forma, pensando em um único produto, os mais de 117 milhões de unidades vendidas do PS4, somados às 58 milhões de unidades do Xbox One que também utilizavam o mesmo chip AMD, fazem da APU Jaguar o produto consumer da AMD que mais vendeu na história.

O sucesso ainda serviu de vitrine para expor o desempenho excepcional dos chips AMD de baixo consumo, impulsionando uma série de outros mercados, como chips embarcados para IoT, automação e servidores, que juntos compõe aproximadamente 50% da receita da empresa.