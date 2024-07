Banco PAN e Toti lançam curso grátis em tecnologia para imigrantes e refugiados

O Banco PAN e a Toti Diversidade anunciaram a abertura de 200 vagas para o curso online e gratuito de Introdução à Programação com Kotlin, destinado a imigrantes e refugiados residentes no Brasil. O programa tem como objetivo promover a diversidade na área de tecnologia, ainda dominada por perfis homogêneos. As inscrições podem ser feitas no site da Toti até o dia 28 de julho.

Pessoas com mais de 18 anos que tenham habilidades básicas de conversação, escrita, audição e leitura em português podem se inscrever no curso. Após o período de inscrições, os candidatos passarão por um processo seletivo, e os resultados serão divulgados em 16 de agosto.

Curso para imigrantes e refugiados

O curso terá duração de doze semanas e cobrirá tópicos como dados e variáveis, estruturas de controle de fluxo e programação orientada a objetos em Kotlin. Os participantes precisam ter disponibilidade de pelo menos 15 horas semanais para práticas e aulas.

“Pelo quarto ano consecutivo, nos dedicamos a implementar projetos de capacitação que visam expandir a empregabilidade de jovens no mercado de trabalho. Para nós, a parceria com a Toti é mais um reforço de como o incentivo à tecnologia abre portas para diferentes públicos”, afirma Superintendente de TI do Banco PAN, Marcelo Caloni, em nota.

A Toti faz parcerias com empresas nacionais para oferecer formação gratuita para refugiados e migrantes que estejam em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Segundo a startup, mais de 1,4 mil pessoas e indiretamente 4 mil em todo o país já foram impactadas por seus cursos em áreas como análise de dados, Power BI, Back-End e Front-End.

É uma grande alegria estabelecer uma parceria com o Banco PAN para oferecer essa formação a 200 alunos. Procuramos expandir cada vez mais nossa atuação, e esse projeto é uma parte relevante da nossa estratégia”, comenta a CEO e cofundadora da Toti Diversidade, Bruna Amaral.

Ao final do curso, as empresas parceiras da Toti têm a opção de abrir vagas para os alunos formados. Os interessados podem ser inscrever através do formulário do programa de carreira.