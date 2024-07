Emily Beecham | 5 filmes e séries com a Maura de 1889

De origem inglesa, a atriz Emily Beecham ficou mais conhecida por interpretar Maura, a protagonista da série 1889, da Netflix, que foi assinada pelos mesmos criadores de Dark. Na trama ela era uma das tripulantes do navio Kerberos, a embarcação que passa a sofrer com eventos sobrenaturais e desaparece em alto mar.

No currículo, no entanto, Beecham tem ainda muitos outros trabalhos de sucesso, como a ficção científica Little Joe que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 2019, e a série Into the Badlands, The Runaway e The Street.

Formada pela London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), a atriz mostrou que tem talento de sobra para brilhar tanto no drama quanto em outros gêneros.

5. Cruella

O live action Cruella estreou em 2021, trazendo Emma Stone no papel principal como uma designer de moda jovem e vigarista chamada Estella, cujo maior sonho era se tornar uma estilista de sucesso. No longa, Beecham viveu Catherine, a mãe da protagonista na fase jovem.

O filme fez sucesso com o público e com a crítica, conquistando 97% de aprovação da audiência comum no Rotten Tomatoes, e sendo elogiado pelos seus figurinos deslumbrantes, ótima trilha sonora e trama divertida.

Quem quiser dar uma chance ao longa, o encontra no Disney+.

4. Zona de Perigo

Apesar de ter uma participação pequena nesta ficção científica, Emily Beecham explora seu lado mais selvagem e derruba capangas usando um casaco com arma, além de participar de outros conflitos.

A trama dirigida por Mikael Håfström é ambientada em um futuro próximo e distópico no qual um piloto de drone é enviado para uma zona de guerra e se vê forçado a trabalhar com um oficial androide em uma missão que visa impedir um ataque nuclear.

A obra é exclusiva da Netflix e está disponível no streaming.

3. O Pacto

Lançado em 2023, O Pacto é um filme de ação estrelado por Guy Ritchie que se destaca pelo enredo bem escrito e as ótimas cenas de perseguição. A trama conta a história de um intérprete que arrisca a própria vida para carregar um sargento ferido durante a Guerra do Afeganistão.

Na trama, Emily Beecham vive a esposa do protagonista John, uma mulher paciente e resignada, mas que aguarda com aflição o marido voltar para casa sem saber se receberá ele vivo ou morto.

Quer ver O Pacto? Então, basta dar o play no Prime Video.

2. Daphne

Quem gosta de filmes que façam pensar e refletir sobre a vida, certamente gostará de Daphne, um drama lançado em 2017 no qual Emily Beecham vive a protagonista título.

Na história, Daphne tem 31 anos e se sente jovem demais para se estabelecer em um lugar e criar laços mais profundos, ao mesmo tempo que acredita ser velha demais para ficar gastando tempo em farras e noitadas.

Certa noite, ela sofre um assalto violento que a faz enfrentar esse dilema existencial novamente e analisar a pessoa em que se transformou.

1. The Village

Produzida pela BBC do Reino Unido, a série The Village foi lançada em 2013 e conta a rotina dos moradores de uma vila no início do século XX. Toda a trama é narrada pelo ponto de vista de Bert Middleton, um dos moradores, desde quando ele era criança até a velhice.

A série é ambientada na Grã Bretanha e mostra o país em guerra contra a Alemanha. Na trama, Emily Beecham vive Caro, uma jovem excêntrica que após engravidar é obrigada a dar o filho para adoção.

Quem quiser dar uma chance à obra, encontra The Village de forma online.