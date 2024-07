The Boys | Este é o único herói realmente mais forte que Homelander

A série de TV baseada nos quadrinhos de The Boys também coloca Homelander como um dos seres mais poderosos de sua realidade. A produção da atração do Amazon Prime Video já adiantou que não vai seguir o final original das revistas, então, não dá para saber se há concordância sobre o real ser mais forte da trama.

Atenção para spoilers do final dos quadrinhos de The Boys!

Uma das grandes revelações no final original de The Boys nas revistas é a de que o misterioso Black Noir, que passou quieto e quase imperceptível em grande parte de toda a série em quadrinhos, é um clone de Homelander.

A trama do final da série em quadrinhos de The Boys explica que, depois que a Vought criou Homelander, inserindo o Composto V no DNA de um embrião, eles mais tarde voltaram a esse mesmo DNA e o manipularam para criar uma versão melhor e mais forte. O propósito disso era ter uma contingência para o caso de eles terem que matar Homelander.

No final das contas, a personalidade ainda mais perturbada de Noir levou seu próprio “irmão gêmeo” a acreditar em atos hediondos que, surpreendentemente, não havia cometido. Isso levou Homelander à loucura, o que o fez matar o presidente dos Estados Unidos e tomar o controle do país como um ditador.

Antes mesmo de Billy Butcher agir contra Homelander, o próprio Black Noir apareceu para destruir Homelander em uma briga bem grotesca e gráfica — no melhor estilo de The Boys. Nesse momento, Noir mostra que realmente leva vantagem por ter seu DNA modificado para ser melhor que seu “irmão gêmeo”.

E, assim, Noir mata Homelander, antes de ser destruído por Butcher, que aproveita o fato de a criatura estar mais fraca após a briga nojenta. E, ainda que tenha sido destruído por um humano comum, pois nos quadrinhos Butcher não chega a injetar o Composto V, Black Noir é o real ser mais poderoso de The Boys — pelo menos na versão original.