Intel deve lançar 5 chipsets para CPUs Arrow Lake em breve

Com a chegada dos processadores Arrow Lake nos próximos meses, a Intel trabalha com diversas fabricantes de placas-mãe para lançar novos chipsets, e um novo vazamento sugere a estreia de cinco novos chipsets em breve. A informação é proveniente do informante Jaykihn, que indica a produção de motherboards Z890, B860, H810, Q870 e W880.

Inicialmente, a expectativa é que a Intel lançaria somente o chipset topo de linha Z890, mas agora a ideia é que o time azul lance diversos modelos. O cronograma, no entanto, deve ser diferente, e o chipset premium pode ser o primeiro a lançar, enquanto os demais lançariam ao longo dos meses.

Por falar nisso, o Z890 deve ser o único a habilitar o overclock em processadores Arrow Lake. Historicamente, a Intel permite que os usuários modifiquem as CPUs em basicamente qualquer placa-mãe, mas essa situação deve mudar agora. Por outro lado, o B860 chegaria para ser o chipset intermediário, acomodando CPUs da família do Core Ultra 5 e certos modelos Ultra 7.

Já o H810 corresponde ao modelo de entrada, projetado historicamente para atender processadores de baixo consumo energético. Outro bem posicionado é o W880, que chegaria para receber os modelos Intel Xeon focados em fluxos de trabalho profissionais. Somente o modelo Q870 ainda é um mistério, visto que é um chipset intermediário entre o B860 e o Z890, mas raramente encontrado para compra.

Intel 800 Series Chipset Specifications.



Preliminary, but I doubt it’ll change before launch.



No H810 sku.



These specifications are valid with Arrow Lake -S.



Be advised that ARL-S may not be the only architecture on 800 series chipsets. pic.twitter.com/diZqVSjsJA