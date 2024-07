A BYD fechou o 1º semestre de 2024 como principal montadora do Brasil no que diz respeito à venda de carros 100% elétricos, os chamados BEVs. A montadora chinesa colocou quatro modelos entre os 10 mais vendidos entre janeiro e junho do ano, todos no top 5.

O grande campeão em emplacamentos foi o BYD Dolphin Mini, que registrou 9.056 vendas e, com isso, deixou o antigo fenômeno do segmento para trás, o Dolphin, também da marca (7.512).

O pódio do 1º semestre com os carros elétricos mais vendidos do Brasil em 2024 ficou completo com a presença de mais um modelo chinês, o GWM Ora 03, que emplacou 3.687 unidades, somando-se as duas versões disponíveis por aqui, Skin e GT.

Os modelos da BYD ocuparam também a quarta e a quinta posições na lista dos mais vendidos. O Seal, sedan que chegou a figurar em alguns meses do ano na relação dos mais vendidos do segmento, incomodando os rivais a combustão, foi o quarto, e o Yuan Plus fechou a primeira metade do ranking.

Volvo coloca dois no top 10

Além da BYD, que dominou o top 5, outra montadora merece destaque ao fim do primeiro semestre: a Volvo. A fabricante sueca colocou dois modelos na segunda metade da relação dos elétricos mais vendidos do Brasil entre janeiro e junho.

O EX30, com 598 unidades, foi o sétimo mais emplacado, enquanto o EX40 (antigo XC40), com 350 registros, foi o nono. O JAC EJS-1 foi o único chinês dessa parte da lista, na sexta colocação, e dois franceses — Renault Kwid E-Tech e Peugeot e-2008 — fecharam a relação em oitavo e décimo lugar, respectivamente.

10 carros elétricos mais vendidos do Brasil no 1º semestre de 2024