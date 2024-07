???? DESPENCOU | Compre PS5 Slim digital com 2 jogos em oferta com cupom

O PlayStation 5 Slim está em preço imperdível nesta oferta para quem quer não apenas levar o console da Sony como também dois grandes jogos para seu novo PS5. Corra e aproveite a oferta antes que acabe!

Compre PlayStation 5 Slim Digital + 2 Jogos por R$ 3.313 com cupom

Sobre o PlayStation 5

O PlayStation 5 Slim é a versão atualizada mais recente do console da Sony, que traz a mesma potência e os recursos do PS5 original em um pacote mais compacto, com volume 30% menor. A novidade também está mais eficiente, consumindo menos energia, e tem como destaque o leitor de discos removível — isso significa que, mesmo que você compre a variante sem o acessório, pode adquiri-lo posteriormente. O modelo desta oferta não possui o leitor.

Assim como no PS5 antigo, a variante Slim é equipada com processador AMD Zen 2 e placa gráfica AMD RDNA 2 personalizada, oferecendo gráficos poderosos e experiência de jogo imersiva. É possível rodar jogos em 4K e em até 120 quadros por segundo, tornando as imagens mais ricas em detalhes, com animações suaves e fluidas.

O PlayStation 5 Slim também é compatível com jogos anteriores do PlayStation 4 e possui novos títulos exclusivos como Marvel's Spider-Man 2, Demon's Souls e os dois títulos inclusos no pacote desta oferta, os aclamados Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal.

