Alguém comprou os Galaxy Buds 3 Pro antes da hora e vazou todos os detalhes

A Samsung sequer lançou os fones de ouvido Galaxy Buds 3 Pro oficialmente, mas um usuário do Reddit já parece ter comprado o produto. O perfil “Plastic_Development1” postou novas imagens do acessório, além de ter citado suas primeiras impressões.

Como o perfil não especificou como os fones foram comprados, não há como saber se a unidade é original da Samsung, ou se o modelo é apenas uma cópia. No entanto, as imagens mostram um visual idêntico ao que já tinha sido revelado em vazamentos anteriores.

Notícias anteriores também mostraram que algumas varejistas já preparavam páginas de anúncio dos Galaxy Buds 3 Pro, então não é impossível que tenha ocorrido algum engano para envio dos fones antes da hora.

De acordo com o vazamento, os fones possuem um cancelamento ativo de ruído (ANC) semelhante ao que é visto na primeira geração dos AirPods Pro. O som foi considerado “ótimo”, mas com uma tendência de valorização das frequências graves.

No mais, o produto mantém a construção renovada com haste vertical e acabamento fosco na cor cinza — a princípio, esse deve ser o único tom oferecido pela Samsung no modelo Pro. Os Buds 3 “não-Pro” já apareceram em renderizações anteriores na cor branca.

Já o estojo de carregamento traz uma tampa em material semitransparente, além de detalhes nas cores azul e laranja para ajudar a identificar o lado certo dos fones na hora de guardá-los.

Ainda foi notado que o modo de pareamento multiponto não estava disponível em celulares de outras marcas além da Samsung. As chamadas “Blade Lights”, que apareceram em rumores anteriores sem indicação clara do que significam, parecem ser luzes verticais colocadas na parte externa dos fones.

O perfil também confirmou que pagou US$ 250 (cerca de R$ 1.383 em conversão direta) pelos Galaxy Buds 3 Pro. Se este for o preço oficial do produto, será consolidado um aumento de US$ 20 (~R$ 111) em comparação com a geração anterior.

A linha de fones de ouvido da Samsung será oficializada no dia 10 de julho, quando ocorrerá o próximo evento Galaxy Unpacked. A data também marcará a chegada dos novos celulares dobráveis com Galaxy AI, dos relógios Galaxy Watch 7/Ultra, e do anel inteligente Galaxy Ring.

Fonte: Reddit