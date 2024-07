Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds e Hugh Jackman confirmam vinda ao Brasil

O Brasil pediu e a Marvel Studios atendeu. Na quinta-feira (4), o estúdio de cinema confirmou que Ryan Reynolds e Hugh Jackman vêm mesmo ao país para divulgar seu novo filme, Deadpool & Wolverine. O pedido de visita vinha sendo feito pelo público brasileiro ansioso pelo longa-metragem, que chega aos cinemas em 25 de julho.

O comunicado feito pela Marvel no X (antigo Twitter) não dá detalhes de quando os atores chegam em solo tupiniquim, mas brinca que o “come to Brazil” fez efeito e adianta que eles não estarão sozinhos.

O ???????????????? ???????? ???????????????????????? fez efeito!



Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin e Shawn Levy chegam ao Brasil em breve e, mais uma vez, a gente vai mostrar que o fã brasileiro é diferenciado demais! pic.twitter.com/dN12yf4KNI — MarvelBR (@MarvelBR) July 4, 2024

Além da dupla de protagonistas, Emma Corrin (The Crown), que também é uma das estrelas do filme, e o diretor Shawn Levy (Free Guy) desembarcam com eles por aqui, naquele que, segundo a arte divulgada, será um “rolê” pelo Rio de Janeiro.

Mercenário Tagarela chega ao MCU

O anúncio da vinda de Reynolds e Jackman para o Brasil aconteceu no mesmo dia da abertura da pré-venda de ingressos para Deadpool & Wolverine. Único lançamento da Marvel nos cinemas em 2024, o título é a terceira parcela dos filmes do Mercenário Tagarela, só que agora contando com a ajuda do X-Men em sua nova empreitada.

Ambientado seis anos após os eventos de Deapool 2, o título segue os passos de Wade Wilson, que agora está vivendo uma vida tranquila, longe dos seus dias como mercenário, quando ele é puxado para uma missão pela Autoridade de Variância Temporal (TVA).

No intuito de impedir que seu universo seja destruído, ele pede ajuda ao relutante Wolverine, o que os leva a embarcarem juntos em uma aventura pelo Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês).

O título, inclusive, é o primeiro do anti-herói a integrar o MCU, já que todos os seus filmes anteriores foram lançados pela 21st Century Fox. Com a aquisição da empresa pela Disney em 2019, porém, o personagem foi incorporado ao universo da Marvel, fazendo sua estreia agora ao lado de Wolverine.

Um dos filmes mais aguardados do ano, Deadpool & Wolverine chega aos cinemas de todo o Brasil em 25 de julho.