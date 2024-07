Song Pro: SUV híbrido que pode rodar 2 mil km por carga tem data para chegar

Principal destaque entre as fabricantes que vendem carros eletrificados no Brasil durante o 1º semestre de 2024, com quatro modelos presentes no ranking dos 10 mais emplacados, a BYD quer se firmar ainda mais no restante do ano. Para isso, prepara um "novo campeão de audiência" para o país: o Song Pro, que já tem data para ser apresentado por aqui.

As primeiras unidades do SUV híbrido vieram para o Brasil na mais recente viagem do meganavio da BYD, que também trouxe na bagagem o recém-lançado King, sedan híbrido que o Canaltech já teve a oportunidade de experimentar.

O BYD Song Pro chegará ao mercado brasileiro em duas versões, mas uma única missão: ser a alternativa mais barata da linha de SUVs da marca, que hoje conta com o Song Plus (híbrido) e o Yuan Plus (elétrico) no país.

A principal atração do Song Pro será o sistema de baterias, que promete uma autonomia absurda por ciclo de carga. A versão mais simples terá baterias de 8,3 kWh, igual à primeira geração do Song Plus, com autonomia de 50 km no modo elétrico e até 1.200 km no combinado. A mais completa oferecerá 18,3 kWh, que dobrará o alcance elétrico e poderá chegar a incríveis 2 mil km de autonomia no combinado.

Quando o BYD Song Pro chega ao Brasil?

O BYD Song Pro será oficialmente apresentado ao mercado brasileiro no próximo dia 10 de julho, em evento promovido pela marca em São Paulo. O início das vendas, porém, ainda não foi confirmado pela montadora chinesa, mas deve ser logo na sequência do lançamento, como de costume.

O Song Pro tem design parecido com o do irmão, Song Plus, mas tem dimensões um pouco diferentes. Ele é 3 centímetros maior (4,74 m x 4,71 m), mas com largura e entre-eixos menores (2,65 m e 1,86 m ante 2,77 m e 1,89 m do Plus).

A motorização, porém, é exatamente a mesma, composta por um propulsor 1.5 aspirado a gasolina, de 110 cv, e um elétrico, de 194 cv. Juntos, eles oferecem ao condutor 235 cv de potência combinada e 40,8 kgf/m de torque.