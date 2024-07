Como aproveitar o Amazon Prime Day e economizar ainda mais

O Amazon Prime Day acontece entre os dias 16 e 21 de julho com promoções exclusivas em categorias como eletrônicos, casa e cozinha, eletrodomésticos, livros, supermercado e muito mais para assinantes Amazon Prime. E para garantir que você aproveite os melhores produtos com os maiores descontos, o Canaltech explica tudo sobre o aguardado evento.

O Prime Day 2024 será realizado entre a terceira e a quarta semana de julho com promoções no site e no aplicativo da Amazon Brasil.

A primeira edição do evento aconteceu em 15 de julho de 2015 e foi realizada para comemorar o 20º aniversário da loja de varejo online.

Como participar do Amazon Prime Day?

Para participar do Prime Day, você precisa ser assinante do Amazon Prime pagando R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 ao ano no cartão de crédito (podendo parcelar em 12x de R$ 13,90), estando disponível um período de teste grátis por 30 dias para novos assinantes.

Clique e assine o Amazon Prime para aproveitar o Prime Day

Para assinar o Amazon Prime, basta acessar o site oficial da Amazon ou o aplicativo, selecionar a página do programa e utilizar sua conta Amazon pré-existente ou criar uma nova para escolher o plano mensal ou anual.

Assinantes Amazon Prime ganham acesso a:

Frete grátis para milhões de produtos enviados pela Amazon;

Ofertas e descontos exclusivos Prime;

Amazon Prime Video com filmes, séries e programas de sucesso sem custo extra;

Amazon Music com milhares de músicas e podcasts;

Prime Reading com centenas de eBooks para ler no Kindle.

Você deverá utilizar o mesmo login e senha para fazer login no Prime Video, Amazon Music e aplicativo ou dispositivo Kindle para aproveitar os benefícios inclusos.

O que esperar do Amazon Prime Day 2024?

Produtos Amazon como dispositivos da linha Echo e Fire TV com Alexa, assim como e-readers Kindle, sempre marcam presença com preço baixo e ótimo desconto no Prime Day, sendo presentes ideais para você ou uma pessoa querida.

Além disso, é fácil encontrar ofertas imperdíveis de outros dispositivos eletrônicos, eletrodomésticos, itens para casa, vestuário e muito mais durante o Prime Day.

Como ficar por dentro das melhores ofertas?

A melhor forma de encontrar as melhores promoções é com o Canaltech Ofertas.

Serão tantos descontos imperdíveis para você ficar de olho que recomendamos ficar de olho no Canaltech Ofertas no Telegram.

Através do nosso canal verificado você encontrará uma excelente curadoria dos melhores preços para você economizar não apenas seu dinheiro, mas também seu tempo!

