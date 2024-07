Tipos de Gentileza | Novo filme com Emma Stone já tem data para chegar ao Brasil

Tipos de Gentileza finalmente tem data para chegar ao Brasil. O novo filme de Emma Stone, que repete sua dobradinha feita com o diretor Yorgos Lanthimos em Pobres Criaturas e A Favorita, chega por aqui em 22 de agosto, dois meses após sua estreia nos Estados Unidos.

Um dos filmes mais aguardados de 2024, o título vinha causando bastante curiosidade desde seu anúncio, especialmente após o sucesso do longa-metragem Pobres Criaturas – vencedor de quatro estatuetas do Oscar, incluindo a de Melhor Atriz para Emma Stone – e de sua estreia no Festival de Cannes, onde foi aclamado pela audiência.

Filme segue três histórias

Criado a partir de um roteiro feito pelo próprio Yorgos Lanthimos com Efthimis Filippou, o filme de antologia e comédia absurda acompanha três histórias distintas, mas entrelaçadas.

A primeira segue os passos de um homem que atravessa um período difícil e busca recuperar o controle de sua vida, bastante incerta. A segunda gira em torno de um policial que tenta reconquistar a esposa, que volta transformada para casa depois de um período desaparecida. E, a terceira, segue os passos de dois membros de um culto, que tentam encontrar uma líder espiritual com a habilidade de reanimar os mortos.

Além da atriz, o filme conta ainda com Jesse Plemons (Guerra Civil), Willem Dafoe (Pobres Criaturas), Margaret Qualley (Maid) Hunter Schafer (Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) e Hong Chau (A Baleia) em seu elenco.

Tipos de Gentileza é o décimo filme da carreira de Yorgos Lanthimos. Além de um BAFTA e um Globo de Ouro, o cineasta grego já foi indicado cinco vezes ao Oscar