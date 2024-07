NASA captura imagem de asteroide com lua própria

A NASA capturou imagens do asteroide 2011 UL21, que se aproximou da Terra no fim de junho. Durante a passagem, o objeto ficou a 6,6 milhões de quilômetros de nós, e claro que os cientistas da agência espacial não iriam desperdiçar a oportunidade de observá-lo. Os esforços deram tão certo que tiveram uma surpresa: eles descobriram que o asteroide está acompanhado por uma minilua.

Para aproveitar ao máximo a passagem do objeto, que é considerado potencialmente perigoso, a NASA usou seu radar planetário Goldstone, que faz parte das antenas de comunicações da rede Deep Space Network. O dispositivo observou o asteroide sete vezes enquanto passava a 25 km/s.

Esta foi a primeira vez que a NASA pôde observar o asteroide com um radar, que revelou se tratar não de uma única rocha espacial, mas sim de um sistema binário. Ali, está o asteroide 2011 UL21 e sua pequena lua, que o orbita a cerca de 3 km.

"Acredita-se que cerca de dois terços dos asteroides desse tamanho sejam sistemas binários, e sua descoberta é particularmente importante porque podemos usar medições de suas posições relativas para estimar suas órbitas, massas e densidades mútuas, que fornecem informações importantes sobre como eles podem ter se formado", disse Lance Benner, cientista principal que ajudou a liderar as observações.

Antes das novas imagens, os cientistas não sabiam exatamente o tamanho do objeto — algumas estimativas sugeriam que teria cerca de 1,7 km de diâmetro, e outras, até 3,9 km. Com os novos dados, a agência espacial concluiu que o 2011 UL21 mede 1,5 km, ou seja, é um pouco menor do que o esperado.

Os cientistas descobriram também que a passagem pela Terra causou uma pequena mudança na trajetória do asteroide. O 2011 UL21 tem período orbital de 3,3 anos, portanto, leva 3,3 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Após a visita, o período da rocha espacial foi encurtado em 24 dias.

