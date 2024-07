Furacão Beryl toca solo do México e volta a categoria 3

Nesta sexta-feira (5), o furacão Beryl ganhou forças e voltou a ser considerado como categoria 3, depois de ter caído para a categoria 2. Durante a semana, o fenômeno chegou a deixar um rastro de destruição no Caribe, resultando em 11 mortes. Os ventos máximos de 185 km/h estão a caminho da costa leste da Península de Yucatán, conforme anúncio do National Hurricane Center (NHC).

A tempestade passou pelas Ilhas Cayman na quinta-feira (4), depois de atingir a Jamaica com ventos que destruíram prédios e arrancaram árvores. Na ocasião, pelo menos 100 voos foram cancelados no aeroporto internacional de Cancún.

O furacão Beryl enfraqueceu na quinta-feira após contornar a costa sul da Jamaica, onde houve duas mortes relacionadas à tempestade, de acordo com o primeiro-ministro Andrew Holness.

Uma das consequências do fenômeno foi a falta de água a pelo menos 400 mil pessoas, segundo a National Water Commission, da Jamaica.

Previões do furacão Beryl

O National Hurricane Center espera que a tempestade fique mais forte quando Beryl se mover sobre o Golfo do México.

A expectativa de movimentação da tempestade é que seja em direção ao nordeste do México e ao sul do Texas no final de semana.

"Há um risco crescente de ventos com força de furacão, tempestades com risco de vida e inundações em partes do nordeste do México e na costa do centro-baixo do Texas no final do domingo e na segunda-feira", anuncia o NHC através do Twitter.

Here are the 10 am CDT Key Messages on Hurricane #Beryl. There is an increasing risk of hurricane-force winds, life threatening storm surge, and flooding for portions of northeast Mexico and the lower-middle Texas coast late Sunday and Monday. https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/hTrYfEy8Ll — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 5, 2024

Em meio a todo esse cenário, o ministério da defesa do México levantou cerca de 120 abrigos contra tempestades na área, antes que acontecessem inundações.

Furacão categoria 3

O furacão Beryl é classificado pelo NHC como categoria 3 atualmente por conta dos ventos de 185 km/h. A escala vai de 1 a 5, com base na velocidade do vento.

A categoria 1 envolve ventos de 119 a 153 km/h. Se o furacão chega a ventos de 154 km/h a 177 km/h, já entra como Categoria 2.

Para ser considerado como categoria 3 (como é o caso do furacão Beryl), os ventos devem ser de 178 km/h a 208 km/h. Enquanto isso, a categoria 4 é atribuída a ventos de 209 km/h a 251 km/h. Quando os ventos envolvem mais de 252 km/h, ficam na categoria 5, a mais preocupante.

Fonte: Reuters, National Hurricane Center