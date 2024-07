Santander tem problemas no Pix nesta sexta (5), relatam correntistas

O Santander enfrenta problemas no Pix na tarde desta sexta-feira (5). O relato parte de correntistas que manifestaram a falha na plataforma colaborativa Downdetector e em publicações no X (ex-Twitter).

Além das queixas, o banco informou no seu perfil oficial da rede social de Elon Musk que há uma instabilidade nos canais digitais e que “há uma equipe focada na resolução”. O Canaltech também entrou em contato com a instituição financeira para obter mais detalhes sobre o incidente.

Problema no Pix do Santander

As notificações começaram a ser enviadas ao Downdetector por volta de 12h50 e alcançaram o pico às 13h04. Boa parte das reclamações se concentravam no aplicativo de celular para contas de pessoas físicas e nos pagamentos via Pix.

Em testes realizados pela reportagem às 14h, o aplicativo não apresentou problemas para ser acessado. Contudo, houve uma certa lentidão para receber e transferir dinheiro via Pix.

Pelo X, outras pessoas informaram que não conseguiram utilizar a ferramenta no aplicativo do banco. Veja os relatos:

Alguém ta com problema pra receber pix no Santander?? — ANDRESSA RICARDO (@AndressaRicar10) July 5, 2024

Quero fazer pix mas o app do @santander_br não colabora — caaroles ? (@caarolesb) July 5, 2024

Comecei a usar o Santander pra parar de usar o nubank e agora o pix tá fora do ar July 5, 2024

Suzette, estamos com instabilidade nos canais digitais, mas já há uma equipe focada na resolução. Conto com sua compreensão. — Santander Brasil (@santander_br) July 5, 2024

Ainda não há previsão de solução para o incidente.

Instabilidade nos apps de banco

Os problemas que atingem o Santander surgem após uma instabilidade no aplicativo do Itaú. Pela manhã, a plataforma da instituição financeira teve uma falha que impediu o acesso à conta de correntistas que fazem login com o CPF.

“O Itaú reforça que trabalha para que todas as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente”, informou a empresa em nota ao Canaltech.