???? PREÇO HISTÓRICO | Galaxy S24 Plus atinge menor valor com cupom Canaltech

Sobre o Galaxy S24 Plus

O Galaxy S24 Plus é o modelo intermediário dos novos topos de linha da Samsung para 2024. O dispositivo conta com uma estrutura feita em alumínio mais resistente e mais materiais reciclados em sua construção, mantendo a certificação IP68 contra água e poeira.

Em termos de tela e proporção de corpo, o celular traz um display de 6,7 polegadas com taxa de atualização adaptável de 1 a 120 Hz e resolução QHD+, com corpo de 158,5 x 75,9 mm.

O Galaxy S24 Plus vem equipado com uma bateria de 4.900 mAh e carregamento por fio de 45 W.

Em termos de câmeras, o conjunto traseiro conta com três sensores de 50 + 12 + 10 MP para as lentes wide, ultrawide e telefoto com zoom óptico de 3x. O sensor frontal mantém os 12 MP da geração anterior.

Sob o capô, o Galaxy S24 Plus vem equipado com um Exynos 2400 for Galaxy, que visa entregar um nível de performance equivalente ao Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

