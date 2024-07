Relógio de R$ 274 milhões tem duas faces e leva 11 anos para ser montado

A Patek Philippe, marca suíça de relógios de luxo, tem o modelo Grandmaster Chime como sua opção mais avançada. O produto custa cerca de US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 274 milhões em conversão direta), devido à sua construção extremamente complexa. Além disso, a montagem do relógio — que é toda feita manualmente — leva impressionantes 11 anos.

Afinal, o produto tem 1.366 peças internas, e 108 joias. Elas precisam ser posicionadas de forma bastante precisa, o que é feito pelas mãos de relojoeiros experientes contratados pela marca.

De acordo com o que informou a Patek Philippe, o processo de desenvolvimento, produção e montagem do relógio demora cerca de 100 mil horas — ou seja, mais de 11 anos.

Além de seu visual luxuoso, outra característica que chama a atenção no design do Grandmaster Chime é a sua estrutura com duas faces. Elas funcionam de forma independente, e podem ser alternadas ao simplesmente girar o núcleo do relógio.

Um dos lados tem uma função mais tradicional de mostrar as datas e horas, enquanto a outra face exibe um calendário perpétuo com mostrador de 24 horas, e a indicação do ano com quatro dígitos.

Ambas as faces são feitas com ouro 18 quilates sólido, e as diferentes opções de acabamento incluem detalhes em preto, azul ou bege.

No total, o Grandmaster Chime tem 20 complicações diferentes — ou seja, os pequenos mostradores adicionais que exibem informações como segundos, dias da semana e outras informações delicadas.

Já o aspecto de tecnologia embutida inclui o uso de seis inovações patenteadas, tais como um alarme despertador com batida de hora, a seleção do modo de mecanismo de batida, o repetidor de data, e o mostrador do ano com quatro algarismos.