Como adicionar uma pessoa aos melhores amigos no Instagram | Guia Prático

Se você quer adicionar melhores amigos no Instagram, é válido saber que o processo é rápido e pode ser feito tanto no computador quanto no celular. O nome do recurso no Brasil é “Amigos próximos” (Close Friends, em inglês) e permite que você crie publicações vistas somente por quem você definir. Além disso, é possível alterar a lista de pessoas a qualquer momento para remover ou adicionar novos membros.

Como adicionar uma pessoa aos melhores amigos no Instagram

No geral, o processo é o mesmo no celular, desktop ou aplicativo para computador. Você pode definir a lista na hora da publicação ou individualmente em cada perfil, mas é preciso lembrar que é necessário seguir a conta na plataforma. Cada perfil adicionado fica com um símbolo verde com uma estrela.

Na hora da publicação

Siga estes passos para criar uma lista de melhores amigos no Instagram:

Toque no botão “+” para criar um novo post; Escolha a imagem da galeria ou tire uma foto; Pressione o botão de “Avançar”; Toque em “Público”; Selecione “Amigos Próximos”; Defina os perfis para seus melhores amigos e toque em “Concluir”.







Individualmente

Este processo é mais longo, pois exige que você acesse cada perfil separadamente.

Abra o aplicativo; Acesse o perfil de alguém que você segue; Toque em “Seguindo”; Selecione “Adicionar à lista Amigos Próximos”.

Stories, Reels e publicações para melhores amigos

A boa notícia é que não é apenas a publicação comum de foto ou vídeo que permite o uso da função “Amigos Próximos” na rede social da Meta. Você também pode postar Stories e Reels para a sua lista de melhores amigos no Instagram se desejar manter o conteúdo exclusivo para pessoas de confiança.

Além disso, mesmo que somente você possa gerenciar e ver quem está presente na sua lista, sempre que publicar um Stories nos “melhores amigos”, os contatos adicionados verão um contorno verde na sua foto de perfil e saberão que se trata de um post mais restrito.

Por fim, se quiser aumentar seu engajamento, vale conhecer quais são os melhores horários para postar no Instagram.