Como colocar senha no perfil da Netflix | Guia Prático

Você tem como colocar senha no perfil da Netflix como uma medida de segurança para restringir o acesso a um perfil específico dentro da conta. Esse recurso é útil para garantir que crianças ou outras pessoas não acessem conteúdos inadequados ou simplesmente para manter a privacidade do seu perfil.

Qualquer assinante da Netflix pode usar esse recursos, exceto aqueles com contas de assinante extra, que possuem apenas um perfil e não suportam o bloqueio por PIN.

Como adicionar senha no perfil da Netflix

Você pode adicionar senha a um perfil na Netflix pelo acesso à conta no celular ou no computador.

No celular

Para colocar senha em um perfil da Netflix no celular, siga estes passos:

Abra a Netflix no celular; Acesse "Minha Netflix" no canto inferior direito;; Toque no botão de Menu no canto superior direito; Entre em “Gerenciar perfis”; Escolha o perfil que deseja editar; Toque em "Bloqueio de perfil" para adicionar ou editar um PIN; Toque em "Criar bloqueio de perfil"; Informe a senha da conta Netflix; Digite quatro números para criar o PIN de bloqueio de perfil; Confirme em “Salvar”.





Caso deseje remover o PIN, toque em "Excluir bloqueio de perfil".

No computador

Para criar uma senha para um perfil da Netflix no computador, realize a seguinte operação:

Acesse o site da Netflix; Vá para a página "Conta"; Entre em "Perfis" e escolha o perfil que deseja editar; Selecione "Bloqueio de perfil"; Digite sua senha da Netflix; Marque a caixa "Exigir um PIN para acessar o perfil selecionado"; Digite quatro números para criar seu PIN de bloqueio de perfil.





Para desativar um PIN, desmarque a caixa "Exigir um PIN para acessar o perfil selecionado".

Coloquei senha no perfil da Netflix. Isso vale para todos os perfis?

Não. O uso de PIN é feito de maneira individual, o que significa que, para colocar senha em todos os perfis da conta, você precisará repetir o tutorial em cada um deles.

Posso remover a senha de um perfil da Netflix?

Sim. A qualquer momento é possível remover a senha de um perfil da Netflix. Basta seguir o mesmo caminho descrito no tutorial acima e desmarcar a caixa "Solicite um PIN para acessar o perfil de (nome do perfil)”.

Esqueci meu PIN da Netflix. O que eu faço?

Se você esqueceu a senha do perfil da Netflix será necessário recuperar o PIN. Para isso, é só clicar no botão “Esqueceu seu PIN?”, na parte inferior da tela inicial da Netflix, e prosseguir com as instruções no site da plataforma.

Para excluir um perfil da sua conta

Caso deseje excluir um perfil da Netflix que não é mais utilizado, é possível realizar essa operação diretamente nas configurações da conta.