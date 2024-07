Batman Ninja vs Yakuza League | Teaser mostra a Liga da Justiça no Japão feudal

Batman Ninja, disponível no catálogo do serviço de streaming Max, fez um tremendo sucesso, tanto entre os fãs dos heróis da DC Comics quanto junto aos seguidores de animes. Agora, a Warner Bros. mostra um trailer que continua ambientado no Japão feudal, desta vez envolvendo uma versão da Liga da Justiça atrelada à máfia nipônica, no título Batman Ninja vs Yakuza League.

O longa original foi dirigido por Jumpei Mizusaki, com roteiro de Kazuki Nakashima e segue Batman sendo enviado ao Japão feudal em uma trama armada pelo vilão Gorilla Grodd.

Entre os personagens que deram as caras na primeira aventura estão Mulher-Gato, Arlequina, Hera Venenosa, Robin, Asa Noturna, entre outros.

Agora, na sequência do anime lançado em 2018, a treta envolve a Yakuza League, que, como dá para notar, tem muitas semelhanças com a Liga da Justiça — dá para ver algumas versões de Flash, Mulher-Maravilha, Aquaman e, possivelmente, Lanterna Verde. Veja o teaser trailer:

Batman Ninja vs Yakuza League ainda não tem data de estreia confirmada. Já Batman Ninja está disponível no catálogo da Max.