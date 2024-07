Brasil x Uruguai | Como assistir ao jogo da Seleção Brasileira na Copa América?

A Copa América define todos os semifinalistas da competição neste final de semana, e o Brasil tenta uma vaga diante da forte seleção do Uruguai. A partida acontece no gramado do Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e será exibido em TV aberta, TV a cabo e streaming, às 22h (horário de Brasília) deste sábado (6).

Depois de uma goleada empolgante contra o Paraguai, por 4 a 1, a Seleção Brasileira voltou a oscilar bons e maus momentos contra a forte Colômbia, no empate em 1 a 1 que definiu o Uruguai como adversário do Brasil, que terminou a fase inicial em segundo lugar no Grupo D.

Para a partida, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr. terá que suprir a ausência de Vini Jr., grande referência desse time e que fica de fora por conta do segundo cartão amarelo na competição. Martinelli, Savinho e Endrick disputam um lugar no time.

Brasil x Uruguai: possíveis escalações

Brasil (Técnico: Dorival Jr.)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Martinelli (Savinho ou Endrick).

Uruguai (Técnico: Marcelo Bielsa)

Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte e Federico Valverde; Facundo Pellistri, De Arrascaeta (De la Cruz) e Marximiliano Araújo (Cristian Olivera); Darwin Núñez.

Onde assistir ao jogo?

Brasil e Uruguai se enfrentam neste sábado, dia 6 de julho, às 22h (horário de Brasília) no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A partida será transmitida na TV aberta, por meio da Rede Globo, no canal pago Sportv, no site do Globo Esporte e no streaming GloboPlay.

Quando: 6 de julho, às 22h (horário de Brasília)

Onde: Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos

TV aberta: Rede Globo

TV a cabo: Sportv

Streaming: ge e GloboPlay