Capitão América: Admirável Mundo Novo ganha nova foto de Anthony Mackie

Anthony Mackie e a Marvel celebraram o feriado de 4 de julho, que marca o Dia da Independência dos Estados Unidos, de uma maneira um tanto quanto diferente neste ano. No Instagram, o protagonista do filme Capitão América: Admirável Mundo Novo postou uma foto dos bastidores do filme desejando um feliz aniversário à América.

A imagem também compartilhada pelo estúdio no X (antigo Twitter) mostra detalhes do traje do super-herói, repaginado para este novo momento do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês).

Anthony Mackie, que interpreta o personagem de Sam Wilson na franquia, era o antigo Falcão, que no final de Vingadores: Ultimato assumiu o manto do Capitão América a pedido do próprio Steve Rogers.

Filme traz nova versão do super-herói

Capitão América: Admirável Mundo Novo marca o primeiro filme solo desta versão do super-herói, embora o título funcione como uma quarta sequência dos filmes do Capitão América e uma continuação da série do Disney+, Falcão e o Soldado Invernal.

Ainda sem trailer divulgado, ele tem direção de Julius Onah (O Paradoxo Cloverfield) e promete mostrar as dificuldades e responsabilidades enfrentadas por Sam após aceitar a sua nova função e ter que lidar com ameaças inesperadas.

Além de Mackie, o filme conta também com o ator Danny Ramirez (Sem Saída) na pele do novo Falcão; Tim Blake Nelson (A Balada de Buster Scruggs) como o supervilão Líder; Shira Haas (Nada Ortodoxa) como uma funcionária do governo dos Estados Unidos; Harrison Ford (Indiana Jones) como Thunderbolt Ross, o recém-eleito presidente do país e Liv Tyler (Armageddon) como a bióloga Betty Ross.

Integrante da Fase Cinco do MCU, Capitão América: Admirável Mundo Novo chega em fevereiro de 2025 aos cinemas dos Estados Unidos.