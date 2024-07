Samsung lança SSD impressionante de 62 TB e 176 camadas de V-Nand

No início de junho (13), apenas uma semana após a Computex 2024, a Samsung apresentou o SSD BM1743 para data centers de IA com capacidade de 61,44 TB. O modelo utiliza V-NAND 3D empilhada em 176 camadas e apresenta velocidades de leitura sequencial de até 7.200 MB/s para excelente desempenho em tarefas de inferência de Inteligência Artificial.

O novo SSD para servidores utiliza interface PCI Express 5.0, mas também é compatível com o padrão PCIe 3. Naturalmente, no barramento antigo a velocidade máxima é limitada pela largura de banda do sistema.

Ainda assim, considerando que o limite teórico da interface PCIe 3 é de até 32 GBps dependendo da quantidade de pistas PCIe utilizadas no interconector, mesmo em servidores mais simples os ganhos de desempenho são imediatos.

Modelos de até 122 TB em desenvolvimento

A Samsung continua avançando seus chips de memória V-NAND QLC, com salto impressionante de densidade de 15,36 TB da 5?ª geração para 61,44 TB na 7?ª geração. Entretanto, de acordo com comunicado oficial da empresa no lançamento do MB1743, essa capacidade ainda não saturou o limite teórico de densidade da V-NAND 3D V7.

The new Samsung BM1743 data center-class SSD



• 7,200mb/s read & 2,000mb/s write speeds

• v7 QLC V-NAND

• PCIe 5.0

• Up to 122.88TB storage expansion pic.twitter.com/gaMAPneHbm June 18, 2024

Apesar de não ter revelado datas, a empresa confirmou estar trabalhando em um novo SSD para servidores de IA com 122,88 TB de capacidade utilizando os mesmos chips V-NAND de V7, consideravelmente mais baratos de produzir que a atual 9?ª geração.