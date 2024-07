O Chevrolet Onix Plus consolidou sua liderança no segmento dos sedans e fechou junho de 2024 como o mais emplacado da categoria, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O modelo fabricado pela GM emplacou 6.538 unidades no período e, com isso, ficou à frente do Hyundai HB20S, vice-líder do mês, com 3.759. O modelo sul-coreano subiu uma posição em relação a maio, trocando de lugar com o Fiat Cronos, que completou o pódio de junho com 3.400 novos registros.

No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o Onix Plus já beira o 30 mil emplacamentos (29.907) e segue firme na liderança. O Fiat Cronos, com 16.763, é o segundo sedan mais vendido de 2024, e o Toyota Corolla fecha o top 3 do semestre, com 16.502.

O sedan japonês repetiu o desempenho de maio e, mais uma vez, foi o quarto mais vendido do mês, com 3.189. Assim, ele marca presença no top 5 logo acima do Volkswagen Virtus, que também manteve sua posição ao emplacar 2.560 unidades.

Japoneses dominam segunda metade

A parte inferior do ranking com os 10 sedans mais vendidos do Brasil em junho de 2024 teve predominância de carros japoneses. A exceção foi o BMW 320i, que ficou na 10ª posição, com 424 emplacamentos.

À frente do modelo premium alemão ficaram, pela ordem, Nissan Sentra (9º), Nissan Versa (8º), Honda City (7º) e Toyota Yaris (6º). Os quatro sedans japoneses ocuparam exatamente as mesmas posições do ranking dos mais vendidos de maio.

10 sedans mais vendidos do Brasil em junho de 2024