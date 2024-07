Homem de Ferro tem um poder secreto que nem os outros heróis sabem?

O Homem de Ferro é “apenas” um homem comum com inteligência sem precedentes, certo? Bem, muitos tratam a mente de Tony Stark, por si só, como uma habilidade quase meta-humana. Poucos sabem que o inventor e bilionário seria dotado de um poder secreto que o coloca em grande vantagem em todas as situações.

Em Iron Man #7, lançado de 2004, Stark deixa o Capitão América e Luke Cage irritados após uma ação duvidosa que quase mata um vilão antes de prendê-lo. Depois que o Homem de Ferro deixa a cena voando, Steve Rogers conversa com Luke, que não consegue se conter e fala mal pelas costas, dizendo que o bilionário deveria levar uma surra.

Durante o discurso, o Capitão América tentou fazê-lo parar de falar, e, quando Luke finalmente terminou, Rogers olhou-o nos olhos e disse: “Ele [Stark] pode ouvir cada palavra que você está dizendo”.

Sim, embora isso nunca tenha sido citado tão claramente em qualquer outra história, o Homem de Ferro seria dotado de alguma forma de audição superior, capaz de captar o que os outros dizem à distância. O Capitão América estaria ciente desse seu “superpoder” porque ambos são dois dos heróis mais próximos da Marvel Comics.

Alguém poderia até dizer que Stark mantém sua superaudição por conta do grande alcance auditivo de suas armaduras ou por meio de seus satélites sintonizados com algum aprimoramento corporal feito com sua tecnologia. Contudo, os roteiristas nem mesmo se deram ao luxo de dizer isso, e, aparentemente, a superaudição do Homem de Ferro seria algo inerente ao personagem.

Embora a ideia de que o Homem de Ferro manteve seu poder de superaudição em segredo dos Vingadores seja um pouco vaga, faz sentido que faça isso, pois todas suas habilidades sempre estão por aí expostas.

Vale destacar que ninguém nunca mais citou esse “superpoder” de Stark de maneira tão explícita quanto em Iron Man #7, de 2004. Não dá para saber ao certo se isso está realmente ainda valendo no cânone, de qualquer forma, também nunca foi negado — e até explicaria algumas façanhas do Homem de Ferro em várias das situações que ele conseguiu escapar de grandes enrascadas, quase sem recursos.