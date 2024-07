Destaques da NASA: nebulosa, Lua, galáxia e + nas fotos astronômicas da semana

Pronto para conferir as fotos destacadas pela NASA na última semana em seu site Astronomy Picture of the Day? Apareceram vários objetos incríveis por aqui, mas os astros da vez foram as galáxias e nebulosas.

Além de serem belíssimas por si só, as galáxias e as nebulosas costumam ter nomes populares inspirados pela aparente semelhança com outros objetos. Por isso, você vai encontrar a Galáxia do Cata-vento, o Aglomerado Estelar da Ostra e muito mais.

Saiba mais sobre as imagens e não se esqueça de conferir a galeria de fotos no fim da matéria!

1. Lua no solstício

O fotógrafo Tunc Tezel registrou a Lua cheia em junho, 28 horas após o solstício. O termo descreve o evento astronômico que ocorre duas vezes por ano, quando um hemisfério do nosso planeta fica mais voltado para o Sol, e o outro, mais afastado. Seis meses depois, ocorre o contrário. Assim, o solstício marca o início do verão e do inverno.

Earthrise

Em 1968, os astronautas da missão Apollo 8 tiraram uma foto histórica que mostra nosso planeta sobre o horizonte lunar. Agora, que tal conferir a cena em uma versão em vídeo? É o que você vai ver na animação abaixo, que mostra como seria registrar o evento com uma câmera moderna.

Naquela missão, Frank Borman, James Lovell e William Anders se tornaram os primeiros a sair da Terra para viajar rumo a outro mundo distante. Posteriormente, eles recordaram que “o mais importante que descobriram foi a Terra”.

2. Espiral do tempo

Já se perguntou quando o universo surgiu? Segundo a Teoria do Big Bang, tudo começou há 13,8 bilhões de anos, que é quando o tempo teria começado. Levou alguns bilhões de anos até os primeiros átomos surgirem e formarem as estrelas. Um pouco deste processo aparece em um infográfico, que ilustra a linha do tempo da Terra e do nosso universo.

Leia mais: infográfico da origem do universo é a foto astronômica de segunda-feira (1)

3. Aglomerado estelar

Perto da Pequena Nuvem de Magalhães há um aglomerado estelar incrível. Chamado NGC 602, este aglomerado está cercado pelo o envelope de gás e poeira que o originou — e, para alguns, sua estrutura lembra a de uma ostra repleta de pérolas que, no caso, são estrelas. Por isso, o objeto ficou conhecido como Aglomerado Estelar da Ostra.

4. Galáxia M83

A galáxia M83 fica a 12 milhões de anos-luz de nós na direção da constelação da Hidra. Ela mede cerca de 40 mil anos-luz de comprimento e é conhecida como Galáxia do Cata-vento Sul devido aos seus braços espirais bem definidos. Se preferir, também pode chamá-la de Galáxia dos Mil Rubis, apelido que vem dos berçários estelares avermelhados em seus braços.

5. Nebulosa Trífida

A nebulosa M20 é uma nuvem cósmica que abriga estrelas jovens e brilhantes no seu centro, que emitem muita radiação ultravioleta. Ela é chamada de Nebulosa Trífida por sua estrutura, que parece estar dividida em três partes por nuvens de poeira escura.

Leia mais: Nebulosa Trífida é a foto astronômica de quinta-feira (4)

6. Vulcão Etna e o céu

O compilado desta semana chega ao fim com uma bela foto do Monte Etna, um dos vulcões mais ativos da Terra. A imagem foi feita por Gianni Tumino e mostra o vulcão acompanhado pela Via Láctea no céu, enquanto inúmeras estrelas brilham. Entre elas, estão Vega, Deneb e Altair, que formam o chamado Triângulo de Verão.

Leia mais: Vulcão Etna e estrelas são a foto astronômica de sexta-feira (5)

Clique e confira a galeria de fotos

Fonte: APOD