Comprar um carro 0km no Brasil em 2024 é uma missão impossível para quem não tiver ao menos R$ 70 mil para gastar — preço médio de um Fiat Mobi ou de um Renault Kwid em suas configurações de entrada.

Há, porém, boas opções de carros no mercado de usados que podem chegar para a sua garagem por um valor bem menor, custando quase quatro vezes menos do que o cobrado pelos compactos novos.

O Canaltech mergulhou em algumas das principais plataformas online de venda de carros e vai mostrar, a seguir, os 10 melhores para comprar com até R$ 20 mil em 2024.

Vale lembrar que, por esse preço, os carros selecionados já estão fora de linha e, provavelmente, são bastante rodados. Por isso, não se esqueça de conferir as dicas de segurança para quem busca por modelos usados ou seminovos.

10. Fiat Palio (2009)

Vamos abrir nossa lista de 10 melhores carros para comprar por até R$ 20 mil em 2024 com um clássico: o Fiat Palio, lançado pela montadora italiana em 1996 como “papa Gol”, mas que só ficou à frente do rival da Volkswagen em vendas no ano de 2014.

O Palio que selecionamos é da versão Economy, dotado de motor 1.0 Fire Flex 8V e com apenas 2 portas. Esse carro, ano/modelo 2009, custa, em média, R$ 17,6 mil nos principais sites especializados do Brasil.

9. Volkswagen Gol (2009)

Já que citamos o Volkswagen Gol, nada mais justo do que também colocar uma versão de um dos carros mais vendidos do Brasil em todos os tempos entre as melhores opções para levar para casa por até R$ 20 mil, não é?

Por esse valor, é possível encontrar o hatch da marca alemã em sua versão City, ano/modelo 2009, tanto com motor 1.0 quanto 1.0 Mi. Os valores variam entre R$ 19,2 e R$ 19,7 mil, dependendo da região do país.

8. Chevrolet Corsa (2009)

Seguimos nossa lista com mais um hatch que marcou época no mercado brasileiro por ser um carro acessível, econômico e pronto para encarar os desafios do trânsito do dia-a-dia: o Chevrolet Corsa.

Para se enquadrar dentro do orçamento de R$ 20 mil, selecionamos uma unidade da versão Joy, ano/modelo 2009. O Corsa Joy oferece motor 1.0 flexpower com 8 válvulas, que preza pela eficiência. O preço médio dos anúncios é de R$ 19,7 mil.

7. Ford Fiesta (2009)

O Ford Fiesta é mais um carro que briga pela mesma fatia de mercado que os demais hatches que citamos em nossa relação. Com até R$ 20 mil para gastar, é possível encontrar um Fiesta Class, ano/modelo 2009.

Assim como os modelos da Volkswagen, da Chevrolet e da Fiat que já listamos, o Fiesta tem motor 1.0 8V, que troca o desempenho em prol da economia de combustível. Nessa configuração, ele gira em torno de R$ 19,6 mil.



6. Renault Clio (2012)

O Renault Clio, lançado no Brasil no início dos anos 2000, não é muito badalado, mas é um carro bastante interessante para quem tem até R$ 20 mil para gastar e busca por um modelo econômico e confiável.

Há boas ofertas da versão Hi-Flex, dotada de motor 1.0 flex e câmbio manual de 5 marchas entre os anos de 2010 até 2012. Com uma pesquisada caprichada, encontramos ofertas girando entre R$ 19,5 mil e R$ 19,8 mil nas plataformas de e-commerce.



5. Peugeot 206 (2010)

O Peugeot 206 é criticado por muita gente, mas, no fundo, o hatch da marca francesa é um bom carro, especialmente por quem busca por modelos que ofereçam um nível de conforto acima dos nacionais.

Por até R$ 15,5 mil é possível encontrar a variante Sensation desse carro francês com motor 1.4 flex 8V. A variante Techno, dotada do motor mais conhecido, o 1.6, já custa um pouco mais — R$ 19,8 mil —, mesmo sendo mais velha (2008).



4. Chevrolet Celta (2009)

Voltamos ao ano de 2009, mas por uma boa razão. Encontramos ofertas do Chevrolet Celta, em sua versão Life, por preços entre R$ 18,1 mil e R$ 19,3 mil nas ofertas dos principais sites.

Por esse preço, o cliente leva para casa um hatch com motor 1.0 com injeção multiponto e câmbio manual. Os principais atrativos são o baixo consumo de combustível e a manutenção barata.





3. Ford Ka (2010)

O Ford Ka é um dos muitos carros que o mercado rotula como “ame-o ou deixe-o”, pois é considerado “uma gracinha” por algumas pessoas e “horroroso” por outras. Se você se encaixa no primeiro grupo, temos uma boa notícia.

Com até R$ 20 mil para gastar, é possível encontrar ofertas desse simpático subcompacto da Ford ano/modelo 2010, tanto na versão ST quanto na Tecno. Ambas são dotadas de motor 1.0 e custam entre R$ 18,1 mil e R$ 18,4 mil.





2. Fiat Uno Mille (2011)

O Fiat Uno Mille foi o primeiro carro popular do Brasil e, até hoje, carrega com ele uma legião de fãs. Por conta disso, seria injusto deixar esse autêntico ícone da nossa indústria de fora da lista de melhores carros para comprar por até R$ 20 mil em 2024, não é mesmo?

Para levar esse hatch compacto para casa, basta procurar por ofertas a partir de 2009 até 2011. Nesse ano específico, embora seja difícil, dá para encontrar um Mille 1.0 Fire Economy por preços até R$ 19,3 mil.



1. Ford Fiesta sedan (2007)

Vamos fechar a nossa lista de indicações de melhores carros para comprar com até R$ 20 mil com um carro que agrada a uma parcela bem específica da população no Brasil: um Fiesta sedan.

O três volumes derivado do “Fiestinha” é um carro que oferece espaço, conforto e bom desempenho, graças ao motor 1.0 8V da configuração Personnalité. Se você encontrar um em bom estado, ano 2007, vai desembolsar cerca de R$ 17,6 mil.

E aí: o que achou da nossa lista com 10 carros para comprar por até R$ 20 mil em 2024? Tem alguma indicação bacana pra fazer que não está em nossa relação? Comenta com a gente em nossas redes sociais.