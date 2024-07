10 filtros do Instagram que podem substituir a maquiagem

Criar uma make super elaborada ou estar com o cabelo irretocável são situações que nem sempre estão ao alcance das pessoas no dia a dia — sobretudo para quem se expõe com frequência nas redes sociais. Pensando nisso, o Canaltech elaborou uma lista com filtros do Instagram que podem substituir a maquiagem e dar aquele “talento” na sua aparência.

10 filtros para substituir a maquiagem no Instagram

Confira a seguir uma seleção com filtros do Instagram que podem quebrar um galho no lugar de uma make e disfarçar suas “imperfeições” ao ligar a câmera.

Algumas opções têm uma apresentação mais sóbria, enquanto outras trazem toques mais descontraídos. Basta tocar no link abaixo de cada descrição e testá-las nas suas fotos e vídeos.

1. Cute Ariana

A Cute Ariana é uma boa pedida para quem quer aplicar realce nas bochechas, simulando pó de maquiagem na região. O filtro também deixa os olhos mais claros e envolventes, bom para criar interações mais descontraídas no Instagram.

2. Faux Foundation

Se você procura uma “make digital” mais discreta, a Faux Foundation é o filtro perfeito nesse quesito. Essa opção dá uma boa limpada no rosto e remove outros excessos da face, simulando maquiagem de forma mais “realista”.

3. Beauty

A Beauty é um dos filtros mais discretos na lista, pois gera uma maquiagem artificial no rosto do usuário de forma mais suave e menos carregada, ideal para quem procura uma opção mais sóbria para criar conteúdos.

4. Silly Face

Nem todo filtro precisa simular maquiagem para disfarçar a ausência dela: há opções mais divertidas para isso, como é o caso do Silly Face. Ela distorce o rosto do usuário e aumenta o tamanho dos olhos. Excelente para quem quer arrancar algumas risadas dos seguidores.

5. Eyelashes

Embora seja um filtro pesado por ser preto e branco, o Eyelashes é capaz de limpar o rosto e pode ser usado em conteúdos no estilo recordação de algum evento do passado ou mostrando um erro de gravação no Instagram.

6. Matte

Pertencente ao time dos filtros simples, o Matte é mais uma opção para quem busca ocultar as “imperfeições” do rosto com efeitos leves. Sobre esse aspecto, o Matte aumenta as cores quentes da imagem, mas sem deixá-la muito descaracterizada.

7. KendallFace

Se você é fã de maquiagem carregada, vai adorar o KendallFace, pois o objetivo do filtro é justamente simular uma make mais pesada com bastante “pó” no rosto, o que deixa a pele mais clara e as bochechas mais rosadas.

8. Soft Cream

Como o nome sugere, o filtro Soft Cream entrega um tom mais puxado para o creme na imagem. Além de substituir a maquiagem no seu rosto, essa opção também pode ser usada para gerar conteúdos mais leves e intimistas.

9. 90stethic

Se você precisa de um brilho com toque retrô, literalmente, pode aplicar o efeito 90stethic no seu conteúdo do Instagram. Além do efeito ser bem divertido, o filtro aplica uma paleta roxa, que também serve para substituir maquiagem.

10. Retro Film

O nome do filtro já diz tudo e o Retro Film é tanto para quem deseja substituir a maquiagem real quanto dar um ar mais cinematográfico para o seu material. Essa opção é recomendada para conteúdos mais descontraídos ou recontando algum evento passado.

Como pesquisar mais filtros no Instagram?

Se você não encontrou o filtro desejado para substituir a maquiagem no seu conteúdo para o Instagram, sem neura, pois a rede social oferece uma opção para pesquisar livremente as centenas de efeitos catalogadas na plataforma.

No app de celular, basta fazer o seguinte:

Crie um “Story” ou “Reels”; Arraste a lista de filtros até o final e toque na “Lupa”; Toque na opção desejada para aplicá-la.





Dentro da lupa, você tem acesso a um grande número de efeitos com direito a destaques e a uma opção para pesquisar um filtro em particular. Além disso, uma das possibilidades mais legal da ferramenta é poder criar um filtro do Instagram para disponibilizá-lo para outros usuários.

Por fim, caso você esteja visualizando esta lista em outubro, vale a pena dar um “bizu” nas dicas de efeitos de Halloween para usar no Instagram e tocar o horror com os amigos.