Dr4g0n | Atriz conta como é viver uma streamer na série de e-sports do Globoplay

Focada em entregar cada vez mais produções nacionais para seus assinantes, a Globoplay lança no dia 18 de julho, Dr4g0n, sua primeira série de ficção baseada em esportes on-line. Com oito episódios, a trama vai mostrar os bastidores da formação de um time de e-sports profissional, os desafios interpessoais vividos por cada membro da equipe, além de dilemas éticos e, claro, muita competição.

O enredo acompanha Daniel (Cauã Martins), um menino tímido e introvertido, desenvolvendo habilidades no jogo Full Force, um game FPS – no qual o jogador tem o ponto de vista de quem está em combate. Em um determinado momento, sua vida muda completamente, quando sua irmã Ana Paula (Fernanda Marques) decide investir na sua carreira de e-esportista a fim de torná-lo um campeão.

Para os pais da dupla, que vivem um imenso abismo geracional com os filhos, Full Force é apenas um jogo de computador. Para Ana Paula, é a oportunidade de salvar as finanças da família e, mais do que isso, provar para todos suas capacidades. Já para Daniel é a chance de continuar fazendo o que gosta.

Além dos dilemas do núcleo protagonista, Dr4g0n também retrata o mundo dos streamers de jogos, pessoas que fazem lives jogando ou falando sobre o tema. Uma delas é Bell, vivida pela atriz, dubladora, otaku e gamer, Luísa Horta.

Colorida, animada e muito famosa, Bell passa seis horas do seu dia fazendo lives e conversando com a audiência. Em entrevista exclusiva ao Canaltech, Luísa comentou que vê sua personagem como uma referência de profissional que luta para combater o machismo neste meio.

Infelizmente ainda estamos muito aquém do que a gente gostaria em relação ao machismo, mas acho lindo demais ver que hoje em dia está surgindo muita mulher, muita gente engajada e militante sobre isso. Tem muita gente interessante como a Bah Gutierrez que é apresentadora de e-sports. Acho que a Bell entra nesse lugar de inspiração, de mostrar o quanto ela se esforça para estar nesse espaço e para mostrar que ela faz um trabalho impecável, afirma Horta

Para criar a personagem, a atriz foi atrás de inspirações femininas no mundo dos games, como Thaiga, uma gamer e influenciadora digital que começou a ganhar notoriedade ao fazer transmissões do jogo League of Legends.

A Thaiga foi a minha referência para criar a personagem. Fui atrás de meninas que tinham a personalidade parecida com a da Bell para entender a linguagem delas, como elas se comunicam com o público, comenta.

E por falar em linguagem, o fato de Horta trabalhar há sete anos como dubladora também a ajudou a construir a personagem. Para a atriz, a dublagem lhe deu um conhecimento maior sobre sua voz, e prontidão para entender o texto. Tudo isso aliado ao fato dela ter crescido jogando videogame ao lado dos irmãos e consumindo animes japoneses, contribuiu para que Bell ganhasse forma.

Counter Strike e outros jogos serviram de referência para a Dr4g0n

Apesar de se inspirar muito na realidade, o jogo principal de Dr4g0n é fictício. Full Force é um game que foi inspirado em outros semelhantes como Counter Strike e até mesmo o Valor Ant. Por isso, até quem nunca jogou videogame na vida conseguirá entender a trama, já que o enredo faz questão de explicar o game.

Muitas coisas a gente explica, em alguns momentos a própria Bell mostra como funciona o Full Force, assim como os streamers que sempre atualizam o público das novidades dos jogos, garante a atriz.

E se a trama foca bastante nas disputas, ela também dá espaço para os dramas familiares brilharem.

Tudo começa com o fato de que a família de Daniel e Ana Paula entra em falência, já começa com esse drama familiar. É um tragicômico sobre os altos e baixos financeiros deste núcleo familiar, garante Horta.

Vale lembrar que todos os episódios chegam no Globoplay no dia 18 de julho. A atriz comenta que, por enquanto, a segunda temporada ainda não foi confirmada, mas que os criadores Tiago Rezende, Ana Saki e Tomas Fleck já têm várias ideias para a continuação da trama. Portanto é possível que novos episódios sejam anunciados em breve.