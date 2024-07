Preview MINI Countryman SE ALL4 | Agora elétrico, SUV é pura diversão

O MINI Countryman SE ALL4 sempre foi um carro divertido de dirigir e, em sua linha 2025, recentemente apresentada para o mercado brasileiro, se mostrou ainda melhor. O motivo? A nova motorização do SUV da marca pertencente ao BMW Group, que agora é 100% elétrica.

O Canaltech foi até Campos de Jordão ver de perto as novidades preparadas pela MINI para o novo Countryman SE ALL4 e, após a apresentação oficial do SUV, que será vendido no Brasil em duas versões (Exclusive e Top), pôde experimentar, na prática, o que o modelo, agora um autêntico BEV, tem a oferecer ao consumidor verde-amarelo.

Rodamos por cerca de 30 minutos em trechos de serra e até em pequenos pedaços de estrada de terra, que colocaram à prova os ajustes de suspensão, a rapidez do torque e os recursos de auxílio à condução. Apesar do pouco tempo e da distância reduzida, a conclusão após o contato inicial é nítida: o MINI Countryman SE ALL4 é um verdadeiro deleite.

As razões para ficar tão impressionado com o que o SUV da MINI mostrou em um espaço tão curto de tempo não são novidades para quem está acostumado a dirigir carros elétricos. Há, porém, alguns pontos que se mostraram diferentes nessa experiência quando comparada as que já tivemos em muitos outros modelos.

Como anda o MINI Countryman SE ALL4?

Apesar de toda a força e torque dos dois motores elétricos do MINI Countryman SE ALL4 (306 cv e 50,3 kgf/m), a aceleração surpreende ao entregar mais do que a já reconhecida “patada” que faz os corpos dos ocupantes grudarem no banco quando o motorista crava o pé no acelerador.

A calibragem dos engenheiros da MINI tornou a arrancada do Countryman SE ALL4 progressiva, ou seja, sem grandes sustos. A exceção, claro, ocorre quando a tecla Boost é ativada. Nesse cenário, 7 cavalos extras são injetados e, durante 10 segundos, o SUV elétrico entrega toda a potência nas mãos do motorista, tornando a condução ainda mais esportiva e divertida.

Apesar de pesar quase 2 toneladas, o SUV tem um comportamento dinâmico bastante interessante, superior até mesmo ao apresentado pelo BMW iX1, que compartilha da mesma plataforma e pacote de recursos. O MINI Countryman é mais equilibrado, absorve bem as imperfeições da pista, aponta bem nas curvas e é mais “grudado”, com pouca rolagem de carroceria e sem “balançar” a traseira.

Realidade aumentada... um dos muitos recursos do novo MINI Countryman SE ALL4... vê lá no @canaltech pic.twitter.com/S4gaWKkod0 — Paulo Amaral (@Amaral13) July 4, 2024

O percurso preparado pela organização do evento também serviu para testar o sistema de freios do Countryman SE ALL4 2025, e ele se mostrou eficiente ao extremo, tanto no uso do sistema e-pedal, ao soltar o acelerador, quanto nas frenagens tradicionais. Em ambos os casos, as baterias de 66,45 kWh, que prometem até 320 km de alcance no ciclo PBEV, apresentam boa regegeração. Um complemento perfeito para um test-drive rápido, mas bastante prazeroso e muito tecnológico.

MINI Countryman SE ALL4: preços e versões

A versão testada pelo Canaltech no rápido test-drive em Campos de Jordão foi a Top que, como o próprio nome diz, é a mais completa das duas que estão disponíveis no mercado brasileiro.

Ela está sendo vendida por R$ 339.990. Além da Top, há também a Exclusive, que conta com um pacote de acessórios um pouco mais modesto, mas tem o mesmo conjunto mecânico Nesta versão, o SUV sai por R$ 294.990.