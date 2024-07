Nintendo Switch modificado por youtuber dobra RAM e roda jogos de PC

Antes do anúncio do Nintendo Switch OLED, diversos rumores afirmavam que o console híbrido ganharia uma versão Pro, com mudanças no hardware para rodar jogos em resoluções maiores e com melhor desempenho.

Até o momento, nada disso se concretizou, mas, graças a um usuário do YouTube, já foi possível sentir um gostinho de como o Switch se comportaria, caso a memória RAM fosse estendida para 8GB, o dobro do modelo padrão.

O teste realizado pelo canal "naga" mostrou que o Nintendo Swich modificado, com 8GB de RAM, CPU rodando a 2,6 GHz e GPU a 1,26 GHz, usando Box64 + Wine em L4T Ubuntu 18.04 com SO kernel customizado, apresentou um resultado impressionante.

O vídeo deixou claro que o Switch "bombado" pode rodar uma enorme quantidade de jogos de PC que, normalmente, não estão disponíveis na biblioteca do console da Nintendo.

Baixa resolução é só um detalhe

A baixa resolução apresentada nos testes, na verdade, é um detalhe pequeno e quase sem importância quando comparado ao que o teste do youtuber conseguiu ao rodar alguns jogos específicos.

Títulos como Final Fantasy VII Remake Intergrade, e até outros mais antigos, como Devil May Cry, rodam acima de 30 FPS. O game Fallout New Vegas chega a 60 FPS em cenários fechados e perto de 30 FPS em árees mais abertas, o que também é impressionante.

O sistema modificado do console também mostrou, no vídeo postado, que conseguiu rodar Zelda: Tears of the Kingdom, em resolução 4K. Essa demonstração deixa claro que o sucessor do Nintendo Switch tem potencial para entregar resultados espetaculares e que, para isso, bastam que pequenas alterações sejam implementadas.