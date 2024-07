O que é nobreak interativo?

O nobreak interativo está entre os equipamentos mais populares para evitar desligamentos forçados de dispositivos caso ocorra uma queda de energia. Esse tipo específico de proteção se diferencia por trazer uma abordagem mais ativa no controle da tensão, especialmente se ocorrerem variações menores.

Afinal, os modelos de nobreak interativo conseguem monitorar constantemente o fluxo de energia, ajustando a tensão conforme as condições da rede. Estes ajustes periódicos podem acontecer sem descarregar a bateria interna do equipamento.

Na prática, isso significa que é possível economizar bateria do nobreak, permitindo que ele funcione por mais tempo quando a energia de fato cai. Nestes casos, o funcionamento é semelhante ao de outros tipos de nobreak, fornecendo carga para dispositivos importantes nos períodos sem luz.

Qual é a diferença do nobreak interativo para o nobreak comum?

Como contraste, o nobreak interativo funciona de forma diferente em comparação com os chamados nobreaks offline (também chamados de standby), que apenas realizam intervenções caso seja detectada a interrupção no fornecimento de energia.

Existe ainda uma opção mais avançada em comparação com o nobreak interativo, que é o nobreak de dupla conversão. Neste caso, a energia elétrica é convertida constantemente em energia estabilizada, o que pode ser útil para ambientes em que é essencial ter um fornecimento constante, como hospitais e servidores.

Portanto, o nobreak interativo aparece como uma boa opção intermediária para ambientes domésticos e corporativos, ao oferecer proteção ativa, mas ainda ter um preço mais acessível em comparação com os modelos de dupla conversão.



Ao mesmo tempo, o melhor gerenciamento de bateria do nobreak interativo também tende a reduzir o consumo, o que pode levar a um decréscimo perceptível no valor da conta de luz.

Desta forma, esse tipo de equipamento pode ser considerado um investimento para escritórios ou residências menores, especialmente em locais que costumam ter instabilidades elétricas além das quedas de luz.

Funcionamento e classificação de nobreaks

Em geral, os nobreaks são recomendados para manter a energia por um período relativamente curto, que pode ficar na casa dos minutos ou horas, dependendo do modelo. Trata-se do tempo suficiente para salvar arquivos importantes, ou finalizar tarefas antes de acabar a bateria do equipamento.

Os nobreaks também podem ser classificados conforme o tipo de onda que entregam. Os modelos de onda senoidal são aqueles que entregam as ondas mais puras e condizente com a alimentação normal da rede elétrica, e por isso é recomendado para equipamentos mais sensíveis.

Já os nobreaks de onda senoidal modificada entregam uma onda mais “escalonada”. Eles se destacam por normalmente serem mais baratos, e ainda são opções vantajosas para ligar equipamentos menos sensíveis.

Há ainda os nobreaks de onda quadrada, que variam de forma abrupta entre valores positivos e negativos. Neste caso, a recomendação é apenas para ligação de produtos mais simples, ou itens mais antigos que sejam compatíveis com esse tipo de onda.

Fonte: TS Shara