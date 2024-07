Ator Mike Heslin morre aos 30 anos e marido desabafa: "Sem explicação"

O ator Michael (Mike) Heslin, que ganhou fama em 2023 ao viver o personagem Polo na primeira temporada da série de espionagem Operação: Lioness, morreu na última terça-feira (2), mas a informação foi publicada por seu marido, o também ator Scotty Dynamo, apenas na noite da sexta (5).

Dynamo afirmou que a morte de Hesling, de apenas 30 anos, foi “sem explicação”, de acordo com os médicos que atenderam o ator. “Michael era jovem, estava com a saúde perfeita, e os médicos não tem uma explicação para o que aconteceu”.

Hesling precisou ser internado após ter sofrido um “acidente cardíaco inesperado”. O ator ficou uma semana hospitalizado e, na terça-feira, acabou não resistindo e morrendo.

O ator era casado com Scotty Dynamo desde 2023 e, segundo o marido, ambos etavam planejando ter um fiho ainda este ano. "Se eu virar pai um dia, vou dar seu nome para o meu filho e espero conseguir criá-lo para se tornar pelo menos metade do homem que você foi", prometeu.

Rest in peace, Michael.



When I felt you take your last breath, my heart shattered into a million pieces. If I had the power to trade places with you, I would do it in an instant. But I will take it one day at a time like you always told me to, and live every day in your honor. pic.twitter.com/dg7HgVFkfT