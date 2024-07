McLaren lança linha de patinetes elétricos com homenagem a Senna

Adam Norris, pai do piloto Lando Norris, hoje principal nome da McLaren na Fórmula 1, fechou uma parceria com a escuderia britânica para lançar uma nova linha de e-scooters, por aqui conhecidos como patinetes elétricos.

O empresário é dono da Pure Electric, fabricante dos patinetes motorizados, e preparou uma coleção especialmente dedicada à equipe em que seu filho corre, mas com uma homenagem especial a um piloto que fez história ao volante do monoposto: Ayrton Senna.

Um dos três patinetes elétricos da nova linha foi chamado de “edição Senna”. Ele é pintado com as cores que a McLaren usou no GP de Mônaco de 2024, prova em que a escuderia homenageou Ayrton Senna ao adotar os tons azul, amarelo e verde nos carros da equipe, ao invés dos tradicionais preto e laranja do MCL38.

As duas outras opções foram batizadas como “Papaya” e “Stealth Mode”. A primeira oferece um tom de laranja vibrante, como o Orange utilizado pela McLaren nos carros de Fórmula 1, enquanto a outra remete a um tom mais escuro e furtivo, mas que remete ao visual da flecha de prata, coloração utilizada pela escuderia no final da década de 1990.

McLaren has launched an electric scooter featuring a 710W motor, created in partnership with Pure.



It boasts a sleek design, easy folding, and is fully waterproof, with a 50 km range. Priced at £1200. pic.twitter.com/UtnB2qMeue July 4, 2024

Como são os patinetes elétricos da McLaren?

Os novos patinetes elétricos lançados em parceria pela McLaren e pela Pure Electrics contam com uma configuração única, e se diferenciam apenas pelas cores e pelo preço — que é bem alto, diga-se de passagem (mas não quando comparado ao valor de um carro de Fórmula 1, claro).

Os modelos são equipados com motor de 500W, mas que podem atingir picos de 710W. A velocidade máxima do e-scooter é de 25 km/h e, segundo o fabricante, a autonomia pode chegar a 50 quilômetros por carga, com a bateria completa.

Os pneus utilizados nos patinetes elétricos da McLaren são sem câmara para, assim, diminuir o risco de furos e aumentar a vida útil. Cada e-scooter pesa apenas 16 kg e pode ser dobrado facilmente em apenas três movimentos, o que torna a missão de guardar o “brinquedo” bastante tranquila, mesmo em espaços reduzidos.

O preço para quem quiser se aventurar por aí com um patinete elétrico, porém, não é barato. Segundo o site oficial da Pure Electric, os modelos da linha McLaren custam a partir de 899 libras esterlinas, cerca de R$ 6,3 mil, na conversão direta.

O modelo com pintura homenageando Ayrton Senna é ainda mais caro, e não sai por menos de 1.200 libras esterlinas, que hoje equivalem a quase R$ 8,5 mil. Apenas para efeitos de comparação, os patinetes “normais”, da linha Advance, costumam custar 749 libras, ou R$ 5,4 mil.