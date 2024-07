5G e 4G | Quais Redmi Pad aceitam chip?

A presença da conectividade 4G e 5G em tablets tem um papel importante na versatilidade dos dispositivos, já que permite o uso de todo o seu potencial produtivo mesmo longe de casa e de outras redes Wi-Fi. Mesmo que tenha uma linha relativamente consolidada de tablets, a Redmi não oferece muitas opções que sejam compatíveis com as redes móveis.

Afinal, atualmente o único modelo que aceita chip de operadora é o Redmi Pad Pro 5G, apresentado com a conectividade como diferencial em relação ao Pad Pro comum.

Ambos os tablets são vendidos no mercado global, mas ainda não estão listados na página brasileira da Xiaomi/Redmi. Portanto, a empresa não tem tablets com suporte para chip 4G ou 5G oficialmente no país.

Já o Redmi Pad SE, única opção da linha listada para o Brasil, tem um processador Snapdragon 680 anunciado há nada menos que seis anos. Portanto, a plataforma não traz embutida um modem 5G, e também fica de fora no que diz respeito ao 4G.

Outros tablets que aceitam chip

Mesmo que os modelos Redmi vendidos no país não ofereçam conectividade móvel, existem outras opções 5G que podem ser compradas no Brasil:

iPad Pro (compatível com eSIM): o tablet mais avançado da Apple teve a sua última geração lançada em 2024, com novidades como o processador Apple M4, a tela Tandem OLED e a construção com espessura mais fina entre produtos da Maçã.

também apresentado em 2024, o tablet chega como uma opção mais acessível e traz o chip Apple M2 semelhante às plataformas usadas em modelos de MacBook iPad (compatível com eSIM e Nano SIM): opção mais avançada da Apple a ter suporte a chip físico, o iPad de 10ª geração foi anunciado em 2022. O produto já passou pela análise do Canaltech, com destaque para seu alto desempenho.

apresentado em 2021, o iPad Mini de 6ª geração foi considerado um grande acerto da Apple quando passou pelo review do Canaltech. O produto traz o mesmo chip A15 Bionic visto na linha iPhone 13. Linha Galaxy Tab S9 5G (compatível com eSIM e Nano SIM): a linha mais avançada de tablets da Samsung tem uma lista extensa de dispositivos, e todos possuem suporte para conectividade móvel. A série inclui os modelos Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra, S9 FE e S9 FE Plus — todos são vendidos no país

Galaxy Tab Active 5G (compatível com eSIM e Nano SIM): por sua vez, o Galaxy Tab Active 5G tem uma proposta bastante diferente de todos os outros. Afinal, ele conta com uma construção robusta e reforçada, para ser usado em ambientes possivelmente hostis aos eletrônicos, como canteiros de obras ou trilhas na mata.

Dependendo da operadora escolhida, é possível que sejam cobradas taxas extras para a contratação de uma segunda rede móvel, que será necessária para utilização no tablet. No entanto, a compatibilidade com o eSIM facilita o processo, além de ampliar a segurança ao evitar a utilização da linha em outro dispositivo.