Crystal: Como assistir ao novo espetáculo do Cirque du Soleil em SP

Um espetáculo que mistura malabarismo, acrobacias circenses e exercícios de equilíbrio, tudo isso com graciosos movimentos de patinação no gelo. Esse é o resumo de Crystal, novo show do Cirque du Soleil que estreou em São Paulo na sexta-feira e permanecerá em cartaz até o dia 6 de outubro.

Depois de passar por 135 cidades em 21 países, a companhia acrobática mais conhecida do mundo passará sua próxima temporada em São Paulo, e promete agitar a capital paulistana com uma trilha sonora original mesclada harmoniosamente com músicas populares, marca registrada dos espetáculos do Cirque.

O local escolhido para abrigar o espetáculo foi o Parque Villa-Lobos, que fica na Avenida Queiroz Filho, 1.315, no bairro da Vila Leopoldina. O espaço não foi selecionado por acaso, já que esse show se caracteriza por ter a maior tenda já montada pelo Cirque du Soleil no país: 6.300 m², 20 metros de altura e capacidade para 3.582 pessoas.

O site oficial do espetáculo resume o tema de Crystal como uma “jornada de autodescoberta” da protagonista ao adentrar um mundo deslumbrante, guiada pelo seu próprio reflexo. “Uma fusão extraordinária de habilidades de patinação e acrobacias que vão além do imaginável, com velocidade, fluidez e beleza indescritível”.

O espetáculo conta com 44 artistas — patinadores, acrobatas e músicos — de 11 nacionalidades diferentes que, juntos, performam, em 7 atos distintos, uma produção que promete levar o público a sentir fortes emoções.

Como assistir ao novo show do Cirque du Soleil?

Se você estiver interessado em assistir às próximas apresentações do Cirque du Soleil, atenção aos preços e horários. Os ingressos custam a partir de R$ 190 (setor Silver, meia-entrada) e podem ser comprados no site oficial da promotora do evento.

As sessões acontecem sempre de quarta a domingo. Confira abaixo os dias e horários e programe-se para assistir a Crystal, novo espetáculo do Cirque du Soleil.

Serviço: Cirque du Soleil em São Paulo