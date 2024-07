O céu não é o limite! | Explosão de foguete, Solar Parker, Orion e mais

Entre as principais notícias astronômicas da semana, as missões espaciais foram destaque, incluindo testes da espaçonave Orion e a aproximação da Solar Parker da superfície solar em velocidade recorde.

A má notícia é que a espaçonave Starliner, da Boeing, pode levar mais algumas semanas para trazer os astronautas de volta à Terra. Confira essas e outras notícias astronômicas abaixo.

O foguete chinês que explodiu

No último domingo (30), o foguete chinês Tianlong-3 foi lançado acidentalmente e explodiu ao colidir com uma montanha. Alguns vídeos mostram o momento em que parte do foguete se solta durante um teste de ignição, que deveria ser estático.

Autoridades da província de Henan informaram que a população havia sido evacuada do local antes dos testes.

New clip of the Tianlong-3 "static" fire

~T+1s, flames seen in the gap between the stage & stand, due to explosion in the engine bay?

Nearly at the same time, the stage started flying.

Smoke clearly seen starting ~T+2s.

Spinning helped the stage stabilizing & go straight up https://t.co/SdBBsHM1RB pic.twitter.com/LAlwQ9hjgD July 3, 2024

Nas imagens acima, os propulsores são acionados causando uma explosão no compartimento dos motores, e o foguete decola descontrolado. As análises do incidente sugerem um rompimento das braçadeiras que mantinham o foguete fixo na plataforma.

A aproximação da Solar Parker do Sol

A sonda espacial Parker Solar Probe, da NASA, chegou a 7,26 milhões de quilômetros da superfície solar, correspondente a mais de 95% do caminho entre a Terra e o Sol. Com isso, a nave está significativamente mais próximo da estrela do que Mercúrio.

Essa é a 20ª passagem da sonda perto do Sol, atingindo uma velocidade recorde de 635 mil quilômetros por hora, fazendo dela um dos objetos mais rápidos já construídos.

Os preparativos da missão Artemis II

A NASA publicou uma foto da espaçonave Orion suspensa por um guindaste de 30 toneladas, no interior de uma câmara de altitude para testes eletromagnéticos. O procedimento faz parte dos preparativos para a missão Artemis II.

Esses testes verificam o funcionamento dos sistemas eletrônicos da espaçonave, da proteção contra as condições espaciais, da performance dos subsistemas e checagem de possíveis vazamentos no sistema de propulsão.

Starliner pode demorar semanas para trazer astronautas à Terra

A NASA prolongou a estadia dos astronautas "presos" na Estação Espacial Internacional (ISS). Devido a vazamentos de hélio na espaçonave Starliner, o retorno à Terra (inicialmente previsto para cerca de uma semana após a chegada) foi adiado por tempo indeterminado.

Mark Nappi, da Boeing, garantiu que a tripulação está segura e não houve maiores riscos. Enquanto isso, Steve Sitch, da NASA, informou que testes rigorosos estão sendo realizados no solo para resolver os problemas da Starliner.

Afélio: Terra em distância máxima do Sol

Na sexta-feira, ocorreu o afélio, que é quando a Terra atinge a distância máxima do Sol permitida por sua órbita elíptica. A distância média entre os dois corpos celestes é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, enquanto no afélio são cerca de 152,6 milhões de quilômetros.

Embora a diferença seja de apenas 1,7%, alguns mitos sobre mudanças drásticas de temperatura e impactos na saúde podem aparecer nas redes sociais. O afélio, no entanto, tem efeitos mínimos e não causam alterações significativas no clima ou no sistema imunológico.