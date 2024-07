10 melhores SUVs para comprar por até R$ 20 mil em 2024

Os SUVs fazem parte de um segmento que não para de crescer no Brasil. Por isso mesmo, é sempre bom ficar de olho em ofertas no segmento dos usados e seminovos, já que os modelos 0km ultrapassaram a barreira dos R$ 100 mil há um bom tempo.

Se você também curte um utilitário e está em busca de um SUV para chamar de seu, mas tem orçamento apertado, essa lista que o Canaltech preparou vai fazer seu dia melhor.

Pesquisamos a fundo nos principais sites e plataformas de e-commerce do Brasil e separamos os 10 melhores SUVs para comprar em 2024 por até R$ 20 mil. Confira.

10. Ford Ecosport (2005)

O primeiro modelo que selecionamos entre os melhores SUVs para comprar com até R$ 20 mil em 2024 é justamente um dos que fizeram o segmento “explodir” no gosto do público brasileiro: o Ford Ecosport.

Com esse orçamento em mãos, é possível comprar um Ecosport XL Supercharger, ano/modelo 2005. Ele conta com motor 1.0 8V, de 95 cavalos, e sai por até R$ 19,7 mil.

9. Suzuki Vitara (1993)

Encontrar um SUV por até R$ 20 mil vai demandar muita pesquisa, mas não é uma missão impossível. Quem gosta de carros japoneses por sua confiabilidade, por exemplo, vai adorar essa dica.

Encontramos algumas ofertas do Suzuki Vitara dotado de motor 1.6 16V, câmbio manual e tração 4x4. A versão JLX, ano/modelo 1993, custa, em média, R$ 19,9 mil.

8. Kia Sportage Grand (1999)

O Kia Sportage é um SUV de origem sul-coreana que não é tão badalado no mercado brasileiro, mas sempre entrega o que o consumidor espera: desempenho, conforto e uma boa dirigibilidade.

Com até R$ 20 mil para gastar, é possível encontrar um Kia Sportage Grand, ano 1999, dotado de motor 2.0 8V. Ele sai, em média, R$ 19,9 mil.

7. Kia Sportage GTE (1996)

O Sportage também é uma boa opção para quem gosta de carros movidos a diesel. Nessa motorização, o SUV é encontrado na versão GTE, ano/modelo 1996.

Ele conta com um propulsor 2.2 sob o capô, tração 4x4, e preço girando entre R$ 16,1 e R$ 19,5 mil. Uma boa pedida para quem está com o orçamento mais enxuto, não?

6. Nissan Pathfinder (1996)

Da Ásia também vem a nossa quinta indicação dos melhores SUVs para comprar com até R$ 20 mil em 2024: a Nissan Pathfinder.

Sonho de consumo de muita gente na década de 1990, esse belo utilitário pode ser encontrado por valores entre R$ 16,7 mil e R$ 19,9 mil nas versões Luxo e Titanium, ambas fabricadas em 1996 e com motor 3.3 V6 sob o capô.

5. Chevrolet Blazer (1996)

O top 5 com os 10 melhores SUVs para comprar no Brasil com até R$ 20 mil em 2024 começa com um dos modelos mais tradicionais do país na década de 1990: o Chevrolet Blazer.

O utilitário derivado da picape S10 caiu no gosto do público e, até hoje, é bastante procurado no mercado de usados. Com esse orçamento, dá para comprar uma variante Std, dotada de motor 2.2 MPFI, hoje encontrada por R$ 19,5 mil.

4. Mitsubishi Airtrek (2003)

O Mitsubishi Airtrek é um SUV raro de se ver no Brasil. Por isso mesmo, encontrar uma boa oferta desse utilitário japonês pode ser considerado uma missão árdua, mas não impossível.

Após uma vasta pesquisa, encontramos uma unidade dotada do motor 2.4 16V, de 163 cavalos, e com tração 4x4, por 19,9 mil. Sem dúvida, uma compra que tende a gerar lucro depois.

3. Ford Ecosport (2003)

Entramos no top 3 dos melhores SUVs para comprar com até R$ 20 mil com um modeo que já listamos por aqui, mas em uma versão diferente: o Ford Ecosport.

A presença no pódio é justificável. Afinal, estamos falando de um utilitário dotado de motor 2.0 flex 16V. A variante XLT, fabricada em 2003, pode ser sua por apenas R$ 17,8 mil.

2. Suzuki Gran Vitara (2002)

O Suzuki Gran Vitara é diferente do Vitara, que citamos mais acima em nossa lista. Nessa configuração que separamos, o modelo japonês conta com motor 2.0 16V sob o capô e câmbio manual.

Além de ser mais potente (e quase uma década mais novo) que o “irmão” listado, ele também está com um preço bem convidativo: R$ 19,9 mil.

1. Chevrolet Tracker (1999)

Vamos fechar a lista de melhores SUVs para comprar com até R$ 20 mil em 2024 com o Chevrolet Tracker. Atenção, amigo canaltecher, pois o modelo que faz parte de nosso ranking não é o que hoje está entre os mais vendidos do Brasil.

Trata-se da primeira geração do modelo da GM, dotado de motor 2.0 turbodiesel e tração 4x4. Como não é fácil encontrar esse carro, a pesquisa precisa ser minuciosa, mas, em nossa busca, encontramos algumas unidades com preços entre R$ 19,8 mil e R$ 20,7 mil — um pouquinho acima do teto.

E aí, o que acharam da lista? Vale lembrar, como sempre fazemos, que os carros selecionados já estão fora de linha e, provavelmente, são bastante rodados. Por isso, não se esqueça de conferir as dicas de segurança para quem busca por modelos usados ou seminovos.