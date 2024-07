10 cursos de IA online do nível básico à especialização

O aumento no uso de IA vai desde os chatbots até a análise de dados e automação de processos em áreas da indústria, saúde e comércio. Enquanto há preocupações de que a inteligência artificial possa substituir empregos humanos, a demanda por profissionais qualificados na área cresce e impulsiona a busca por capacitação através de cursos de IA online.

Para quem deseja entrar na área de IA, o Canaltech preparou uma lista com formações que vão desde o nível básico até a especialização. Há introduções gratuitas oferecidas por empresas como Google e Microsoft, além de programas completos que permitem aos alunos seguir sua própria trilha de aprendizagem. Todos os cursos são 100% online e oferecem certificados de conclusão.

Já para quem busca uma formação mais aprofundada, há cursos de EAD em nível tecnólogo e programas de pós-graduação focados em IA e machine learning. Nos níveis mais avançados, é possível aprender desenvolvimento em Python, lógica de programação, big data, análise preditiva e processamento de linguagem natural.

Cursos de IA online

Confira uma lista de cursos de inteligência artificial do nível básico ao avançado que você pode fazer em casa.

1. Cursos gratuitos do Google Cloud

O Google Cloud oferece uma série de cursos gratuitos sobre IA generativa através do programa Skills Boost. Com materiais em texto e vídeos, você pode aprender como funciona a tecnologia e como desenvolver suas próprias soluções em inteligência artificial.

Preço: gratuito

Disponível em: Web

2. Conceitos básicos de IA pela Microsoft

A Microsoft conta com uma trilha de aprendizagem sobre noções básicas de IA que ajuda a entender o que é aprendizado de máquina, IA generativa, processamento de linguagem natural e outros conceitos desse universo da tecnologia.

Preço: gratuito

Disponível em: Web

3. Curso de IA da Escola Conquer

A Escola Conquer oferece um curso gratuito de 10 horas que apresenta as aplicações práticas de ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, e como elas podem ser aliadas no trabalho e no dia a dia.

Preço: gratuito

Disponível em: Web

4. Curso de inteligência artificial da Udemy

A Udemy possui um curso de formação em inteligência artificial e machine learning com mais de 26 horas de materiais em vídeo e tarefas com aplicações práticas. Ao adquirir o programa, é possível realizar as atividades a qualquer momento e 100% online.

Preço: promoções a partir de R$ 34,90

Disponível em: Web

5. Escola de inteligência artificial da Alura

A Alura possui uma série de cursos em sua “Escola de inteligência artificial” com módulos direcionados para negócios, soluções mobile, programação, dados, criativos, marketing digital, UX e design. É possível seguir suas próprias trilhas de aprendizado a partir de uma assinatura do programa.

Preço: a partir de R$ 109 por mês

Disponível em: Web

6. Tecnólogo em IA aplicada pela PUCPR

A graduação de Inteligência Artificial Aplicada da PUCPR tem aulas 100% online e duração de 2,5 anos. O curso oferece conhecimento teórico e prático sobre algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais, análise de dados, modelagem estatística e aplicações práticas de IA.

Preço: R$ 297 por mês

Disponível em: Web

7. Tecnólogo em IA pela FIAP

A FIAP possui um curso de graduação com dois anos de duração para formação em inteligência artificial, com foco em machine learning, IA generativa e processamento de linguagem natural. A graduação pode ser feita 100% online, mas é necessário passar pelo vestibular da instituição para se matricular.

Preço: R$ 720 por mês

Disponível em: Web

8. EAD em IA e Machine Learning da UniCesumar

A UniCesumar oferece um curso de graduação à distância com 2,5 anos de duração que capacita os alunos em fundamentos teóricos, algoritmos e lógica de programação, estruturas de dados aplicadas, redes neurais e análise preditiva. Para se matricular é preciso ser aprovado em processo seletivo ou já possuir diploma de graduação.

Preço: promoções a partir de R$ 250 por mês

Disponível em: Web

9. Pós-graduação em IA da Universidade Positivo

A pós-graduação em inteligência artificial e machine learning da Universidade Positivo oferece formação em IA, análise de dados, algoritmos e analytics, tecnologias de Big Data e inovação em negócios. O curso tem duração de 12 meses e pode ser feito 100% online.

Preço: R$ 279 por mês

Disponível em: Web

10. Pós-graduação em IA da Faculdade XP

Com seis meses de duração, a pós-graduação em IA da Faculdade XP conta com módulos em desenvolvimento Python e estudo avançado em machine learning. O curso combina teoria e prática e possui aulas gravadas para início imediato.

Preço: a partir R$ 4 mil no pagamento à vista

Disponível em: Web

Conheça também os melhores aplicativos e plataformas de cursos online.