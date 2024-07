Preview BMW X2 e BMW iX2 | Idênticos no design e gigantes no desempenho

A BMW apresentou, em uma tacada só, dois novos SUVs voltados para o segmento premium: a nova geração do X2 e a inédita versão elétrica do utilitário, batizada de iX2. Ambas têm praticamente o mesmo design externo (apenas a grade dianteira e as rodas são diferentes) e exatamente o mesmo interior da cabine.

As dimensões também são as mesmas. Ambos medem 4.554 mm de comprimento x 1.845 mm de largura x 1.560 mm de altura e 2.692 mm de entre-eixos. As diferenças estão no peso, já que a elétrica ostenta pouco mais de duas toneladas, por conta dos 436 kg extras das baterias, e na capacidade do porta-malas: 525 litros na versão elétrica e 560 na a combustão.

A motorização, portanto, é o maior diferencial entre a X2 e a iX2. Enquanto a versão tradicional tem sob o capô um motor 2.0 turbo de ciclo Miller, que oferece 204 cv de potência e 30,6 kgf/m de torque, a iX2 tem 306 cv de potência combinada e 50,4 kgf/m de torque, oriundos de seus dois motores elétricos, instalados um em cada eixo.

A reportagem do Canaltech teve o primeiro contato com os dois novos carros do portfólio da BMW em Campos do Jordão, em um percurso que misturou trechos urbanos, rodoviários e, claro, subidas e descidas de serra repletas de curvas sinuosas. E foi nesses dois rápidos test-drives que as demais semelhanças entre a versão turbo e a elétrica despontaram..

BMW iX2: primeiras impressões

Cada “perna” do test-drive ao volante dos novos SUVs da BMW foi composta por um trajeto de aproximadamente 15 quilômetros e durou cerca de 30 minutos. Apesar do tempo curto, foi possível entender a proposta de cada modelo, e o posicionamento que cada um terá dentro do segmento premium, dominado pela marca alemã nos últimos 5 anos.

O primeiro teste foi ao volante do iX2, e o estreante da família de SUVs da BMW passou com nota 10 em todos os principais quesitos: aceleração, desempenho, dirigibilidade, eficiência energética e itens de tecnologia embarcados.

O torque imediato de 50,4 kgf/m é forte o suficiente para te fazer grudar no banco, e a tecla Boost, incorporada ao volante, torna o SUV elétrico ainda mais violento quando é acionada, pois entrega, durante 10 segundos, 7 cavalos extras ao motorista, elevando a potência total a 313 cv momentaneamente.

Esse é o iX2, inédito SUV elétricoda @BMW . Confere tudo no CTAuto, lá no @canaltech pic.twitter.com/NX3YXC7ynL — Paulo Amaral (@Amaral13) July 5, 2024

.

As rodas de 20 polegadas, calçadas com pneus Pirelli, diferentes das que equipam a versão a combustão do SUV, a consagrada tração xDrive 4x4, e os ajustes de suspensão, fizeram do BMW iX2 um carro surpreendente equilibrado e firme, especialmente nas curvas, um ponto que certamente evoluiu em relação ao iX1, que tende a deixar a traseira escorregar um pouco mais em certas situações.

A direção, assim como no iX1, é bastante precisa e oferece respostas rápidas, ponto fundamental quando se tem tanta potência e torque à disposição. A frenagem foi outro ponto alto da experiência, e se mostrou eficiente e linear ao mínimo toque no pedal, quando necessário, já que, em boa parte do teste, bastou tirar o pé do acelerador para a velocidade diminuir progressivamente.

Não dá para deixar de citar ainda os muitos features de tecnologia embarcados no iX2, alguns já conhecidos, mas ainda bastante úteis. O ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo), extremamente bem calibrado, o assistente de centralização em faixa e o novo sistema de navegação com realidade aumentada tornaram a experiência digna de aplausos.

BMW X2: primeiras impressões

Depois de acelerar a inédita versão elétrica do SUV da BMW, chegou a hora de ver se o modelo a combustão realmente evoluiu em relação à geração anterior, lançada no Brasil em 2018, mas que não emplacou tanto quanto a marca gostaria no país.

Dotado de motor 2.0 turbo de ciclo Miller, que oferece 204 cv de potência e 30,6 kgf/m de torque, câmbio automático de 7 velocidades e dupla embreagem banhada a óleo, o BMW X2 xDrive20i M Sport faz, segundo o manual da marca, 0 a 100 km/h em apenas 7,4 segundos, e alcança 231 km/h de velocidade máxima.

Por conta das poucas retas e das muitas curvas sinuosas do trajeto em Campos de Jordão e arredores, não foi possível comprovar, na prática, se as aferições oficiais correspondem à realidade, tampouco se o consumo de combustível, que de acordo com o Inmetro varia entre 9,9 e 12,6 km/l (cidade e estrada), cumpre o que promete.

Não dá pra negar, porém, que a dirigibilidade do BMW X2 é excelente. Quase meia tonelada mais leve que o “irmão gêmeo elétrico”, o SUV mostrou, em um primeiro contato, ter tudo o que se espera de um carro cuidadosamente trabalhado pela marca premium alemã.

A nova geração do utilitário coupé não tem a mesma força que a variante elétrica nas arrancadas, mas o torque de 30,6 kgf/m do motor turbo 2.0 dá conta do recado sempre que o motorista mais precisa em uma estrada complicada como a que encaramos no test-drive, especialmente em ultrapassagens, sempre um desafio para quem anda pela Serra da Mantiqueira.

Além do bom conjunto mecânico formado pelo motor turbo e pelo câmbio Steptronic de 7 velocidades, o sistema de tração integral e os pneus de perfil baixo Continental EcoContact 245/40 R20 deram à 2ª geração do BMW X2 um comportamento dinâmico excelente, especialmente nas curvas.

O SUV nem parece ter quase 2 toneladas de peso, tamanha a rapidez e maciez com que o volante responde às ações do motorista. E dá para tornar a condução ainda mais emocionante, já que há a possibilidade de troca de marchas sequenciais por meio das aletas atrás da direção. A tecla Boost também está presente, mas, ao contrário do que faz na versão elétrica, ele não agrega potência ao carro, e sim muda o comportamento do acelerador e do volante durante 10 segundos.

O pacote de tecnologia embarcado no BMW X2 também é digno de elogios. Os assistentes de condução, como o auxílio de permanência em faixa, o head-up display projetado no para-brisas e o sistema de navegação com realidade aumentada se mostraram bastante úteis, sempre em companhia das duas telas curvas, uma de 10,25 polegadas para o painel de instrumentos e outra de 10,7 polegadas para a multimídia.

Realidade aumentada? Os novos X2 e iX2 da @BMW têm... vê lá no @canaltech pic.twitter.com/z4D0lgGA0J — Paulo Amaral (@Amaral13) July 5, 2024

BMW X2 e BMW iX2: Preços e versões

Os novos SUVs da BMW estão à venda no Brasil em duas versões.. A variante a combustão, X2, é a xDrive20i M Sport, enquanto a elétrica, iX2, é chamada de XDrive30 M Sport.