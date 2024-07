Doodle do Google homenageia Tanabata, tradicional comemoração japonesa

Em homenagem a Tanabata, tradicional celebração japonesa, nascida da lenda de mesmo nome, o Google criou neste domingo (7) um doodle temático para o Brasil, país que possui uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão.

Na imagem, é possível ver uma mulher em frente a uma lua e em um ambiente decorado, pendurando um pequeno pedaço de papel em uma árvore. A imagem faz referência a uma das tradições que acontecem durante a comemoração, também conhecida como Festival das Estrelas e que celebra o amor entre os amantes cósmicos Orihime e Hikobosh.

A história de Tanabata

Segundo a lenda de Tanabata, Orihime (representada pela estrela de Vega) era a graciosa filha do Senhor Celestial e princesa dos céus, que um dia conheceu e se apaixonou pelo pastor de vacas Hikoboshi (representado pela estrela de Altair).

O encontro aconteceu durante a noite do sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar, ao longo de um rio estrelado conhecido como Via Láctea. O casal, completamente apaixonado e encantado pela presença um do outro, começou então a viver apenas em torno de seu próprio romance, esquecendo das obrigações diárias e tarefas importantes que deveria cumprir.

A falta de responsabilidade enfureceu o pai de Orihime, que decidiu separar os amantes, deixando cada um de um lado do rio.

Apesar de tristes, Orihime e Hikobosh decidiram então se encontrar ao menos uma vez por ano, no sétimo dia do sétimo mês no calendário lunar, quando atravessam a Via Láctea para se verem e tanto a estrela de Vega quanto a de Altair brilham com ainda mais intensidade no céu.

Festa típica também acontece no Brasil

Como forma de homenagear a data, os japoneses costumam fazer uma celebração entre o começo de julho e o início de agosto, a depender da região do Japão.

Além de danças temáticas e comidas típicas, como os pratos de macarrão cobertos com guarnições em formato de estrelas, é comum que as pessoas façam fitas coloridas de papel, chamadas de tanzaku, nas quais escrevem os desejos que sonham em realizar.

As tiras de papel são penduradas em árvores de bambu, que carregam a mística de cresceram muito alto e por isso chegarem até Orihime e Hikoboshi, de maneira que eles possam ler todos os pedidos feitos.

No Brasil, a festa de Tanabata costuma acontecer em várias cidades do país que possuem influências e descendentes nipônicos.

Em São Paulo, por exemplo, no Bairro da Liberdade, onde está concentrada a maior comunidade japonesa do país, o evento já está na 45ª edição. A comemoração de Tanabata acontece na praça da Liberdade-África-Japão (a antiga Praça da Liberdade) com início no sábado (6) e término neste domingo (7).