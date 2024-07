Jon Landau | Produtor de Titanic e Avatar morre aos 63 anos

Jon Landau, um dos nomes mais respeitados de Hollywood, faleceu na última sexta-feira (5), aos 63 anos. Produtor famoso por viabilizar alguns dos longa-metragens mais famosos e impactantes da indústria, como Titanic (1997) e Avatar (2009), Landau morreu após uma longa batalha contra o câncer, de acordo com informações do TheWrap.

Nascido em julho de 1960 e filho de pais também produtores, Landau começou sua carreira ainda nos anos 1980, quando trabalhou em produções como Querida, Encolhi as Crianças (1989) e Dick Tracy (1990).

Reconhecido por seus esforços já naquela época, o profissional foi chamado para ser vice-presidente executivo dos longas-metragens da 20th Century Studios e, no final dos anos 1990, decidiu trabalhar também nos bastidores de Titanic – filme que venceria 11 estatuetas do Oscar, incluindo a de Melhor Filme.

Braço direito de James Cameron, Landau se tornou o responsável pelo set monstruoso construído para o longa-metragem, que incluía não apenas o maior tanque de filmagem do mundo, mas também cinco estúdios de som, sendo um deles do tamanho de um campo de futebol.

Após o sucesso estrondoso de Titanic, Landau se envolveu com o filme Solaris (2002), de Steven Soderbergh. No entanto, o produtor viu a aclamação mundial de novo bater a porta apenas em 2009, quando repetiu a dobradinha com James Cameron e trouxe a vida Avatar, o filme de ficção científica que revolucionou o uso da tecnologia e do 3D nas telonas.

Ao lado do cineasta, nos últimos anos, Jon Landau esteve ainda envolvido com os projeto de Alita: Anjo de Combate (2019), dirigido por Robert Rodriguez, mas com roteiro de James Cameron, e Avatar: O Caminho da Água (2022), continuação do clássico que criaram juntos.

Honoring Jon Landau, the visionary producer of Titanic. His remarkable impact on cinema will go on forever. pic.twitter.com/MA4JvHm0Dm — Titanic (@TitanicMovie) July 6, 2024

Hollywood repercute morte do produtor

Nas redes sociais, diversos profissionais expressaram suas condolências à morte do produtor. Na página oficial de Avatar no X (antigo Twitter), o diretor James Cameron, que também era amigo íntimo de Jon, escreveu sobre como seu humor, magnetismo e generosidade fizeram parte por quase duas décadas da família Avatar.

“[Jon Landau] produziu grandes filmes, não exercendo o poder, mas espalhando o calor e a alegria de fazer cinema. Inspirou-nos a todos para sermos e darmos o nosso melhor, todos os dias. Perdi um amigo querido e o meu colaborador mais próximo durante 31 anos. Uma parte de mim foi-me arrancada", escreveu o diretor.

“The Avatar family grieves the loss of our friend and leader, Jon Landau. His zany humor, personal magnetism, great generosity of spirit and fierce will have held the center of our Avatar universe for almost two decades. His legacy is not just the films he produced, but the… pic.twitter.com/fsR77qHoO2 — Avatar (@officialavatar) July 7, 2024

No sábado (6), o copresidente da Disney Entertainment, Alan Bergman, também deu uma declaração sobre o ocorrido.

“Jon foi um visionário cujo talento e paixão extraordinários deram vida a algumas das histórias mais inesquecíveis na tela grande”, disse Bergman. “Suas contribuições notáveis ??para a indústria cinematográfica deixaram uma marca indelével, e ele fará muita falta. Ele foi um produtor icônico e bem-sucedido, mas uma pessoa ainda melhor e uma verdadeira força da natureza que inspirou todos ao seu redor.”

Landau deixa a esposa e contadora de cinema Julie, além dos filhos Jodie e Jamie Landau.