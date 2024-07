F1 | Filme estrelado por Brad Pitt sobre Fórmula 1 ganha teaser

É hora de aquecer os motores porque vem aí um novo filme estrelado por Brad Pitt sobre a Fórmula 1. Produção da Apple Original Films, batizada de F1, o longa-metragem ganhou neste domingo (7) seu primeiro teaser, no qual é possível ver o galã de Hollywood dirigindo em eventos reais como o GP da Inglaterra de 2023 e a edição do 24 Horas de Daytona do começo deste ano.

Com pouco mais de 1 minutos e 30 segundos de duração, o vídeo abre com Pitt na pele do fictício piloto de Fórmula 1, Sonny Hayes, conversando com Kate (Kerry Condon), a diretora técnica de sua equipe.

O profissional então explica que eles sempre perdem nas retas e, por isso, precisa que Kate crie um “carro de combate” para ganhar de seus concorrentes nas curvas – um projeto que parece difícil de ser feito com alguma segurança.

O teaser segue então com imagens do ator e de Joshua Pearce (Damson Idris) dirigindo pelas pistas em alta velocidade, enquanto à música de We Will Rock You do Queen cresce ao fundo, misturada ao som do motor do carro.

Brad Pitt dá vida a piloto de F1 aposentado

Anunciado em dezembro de 2021 e com gravações iniciadas em julho de 2023, F1 é um filme de drama esportivo que segue os passos do já citado Sonny Hayes, um ex-piloto de Fórmula 1, forçado a se aposentar das pistas, após sofrer um terrível acidente nos anos 1990.

Longe do universo das corridas, o piloto, no entanto, vê seus dias de adrenalina voltarem quando ele é contatado por Ruben (Javier Bardem), um antigo amigo e diretor da equipe APXGP, para sair da aposentadoria e se tornar mentor do prodígio Joshua Pearce.

Com direção de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e com roteiro de Ehren Kruger, F1 tem tudo para trazer grandes emoções para os fãs do esporte, não apenas pela temática da produção, mas também por ter muitas de suas cenas gravadas em eventos reais da Fórmula 1.

Além das já citadas premiações, o filme também teve algumas de suas cenas feitas no Circuito de Silverstone, no Reino Unido, e teve uma ligação muito próxima com o campeonato de automobilismo durante toda a sua produção.

Não por acaso, o teaser foi lançado neste domingo (7), data em que ocorreu a 104ª edição do GP da Inglaterra, vencido por Lewis Hamilton. O automobilista britânico é, inclusive, um dos produtores do longa-metragem, que conta ainda com Brad Pitt, Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Dede Gardner e Jeremy Kleiner na função.

Com trilha sonora assinada por Hans Zimmer, F1 chega aos cinemas internacionais em 25 de junho de 2025 e, nos Estados Unidos, em 27 de junho de 2025.