A lista com as 10 caminhonetes mais vendidas do Brasil em junho de 2024 não teve nenhuma surpresa em relação à liderança. A Fiat Strada, mais uma vez, foi a mais emplacada do mês, agora com 7.551 unidades.

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a Toro, “irmã maior” da Strada manteve a segunda posição em junho, com 4.780 emplacamentos, mas o pódio sofreu uma mudança no comparativo com maio: saiu a Volkswagen Saveiro e entrou a Toyota Hilux, caminhonete média mais vendida do país há anos.

As demais posições do top 5 também apresentaram uma novidade. A Ford Ranger “engatou a sexta marcha”, superou a Chevrolet S10 e se tornou a segunda mais vendida entre as médias, e a quinta com mais emplacamentos no geral do segmento, atrás da Volkswagen Saveiro.

No somatório geral do ano, a Strada lidera com mais que o dobro da segunda colocada, que ainda é a Volkswagen Saveiro — 56.597 x 24.477. O terceiro lugar é da Toro, enquanto a Hilux e a Montana fecham o top 5.

Frontier se mantém no top 10

A segunda metade da lista com as 10 caminhonetes mais vendidas do Brasil não tem surpresas. A Chevrolet Montana ocupa a sexta posição, logo à frente da “irmã” S10, agora a terceira média mais emplacada do Brasil.

A RAM Rampage segue na oitava posição, assim como no ranking de maio, enquanto Renault Oroch e Nissan Frontier ocupam a nona e a décima posições na lista das picapes mais emplacadas do Brasil.

10 caminhonetes mais vendidas do Brasil em junho de 2024