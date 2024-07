Contatos do Google vai ganhar atalho para usar o app sem login, diz site

Será mais fácil utilizar o app Contatos sem fazer login com a conta do Google. De acordo com o portal Android Authority nesse fim de semana, a empresa prepara um novo botão para desativar a sincronização das informações em apenas três toques, sem ter que abrir as configurações do celular ou do aplicativo.

A novidade foi descoberta pelo desenvolvedor AssembleDebug na versão 4.35 da plataforma para Android. Até o momento, não há previsão de lançamento do atalho para todos os utilizadores.

Acesso mais simples

A atualização consiste em uma nova tecla dentro do menu que é aberto ao tocar na foto de perfil. Nessa tela, o aplicativo traz a opção “Usar sem uma conta” (em tradução livre), que desliga a sincronização da agenda com a conta do Google de maneira imediata.

O botão ainda executa um aviso para confirmar o desligamento da função. A notificação é oferecida pois o procedimento remove os contatos do dispositivo, sem afetar as informações guardadas na nuvem.

Contudo, é possível reativar a sincronização sempre que desejado. “Você pode sincronizar suas contas do Google novamente a qualquer momento”, diz o alerta.

O app relembra também que os dados sincronizados estão disponíveis na versão web do Contatos (contacts.google.com).

Como desativar a sincronização no Contatos do Google

A solução garante uma alternativa a quem deseja utilizar o aplicativo sem depender da conta do Google, especialmente para manter os contatos salvos apenas no celular, por exemplo. Contudo, você já consegue desativar a sincronização nas configurações:

Toque na sua foto de perfil; Vá em “Configurações do Contatos”; Entre em “Config. de sincronização do Contatos do Google”; Selecione uma conta; Acesse a opção “Status da sincronização; Desative o item “Sincronizar Contatos do Google”.





Importante ressaltar que é possível retomar a sincronização ao repetir o procedimento e ativar a opção “Sincronizar Contatos do Google”.

Fonte: Android Authority