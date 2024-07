Franjinha e Milena: Em Busca da Ciência estreia nova temporada de olho em Marte

Franjinha e Milena em Busca da Ciência - (crédito: Divulgação/Mauricio de Sousa Produções) Paulinha Alves - Canaltech Paulinha Alves

Vem aí a segunda temporada de Franjinha e Milena: Em Busca da Ciência. Série live-action baseada nos personagens homônimos de Maurício de Souza, a produção infantil estreia uma nova leva de episódios nesta segunda-feira (8), quando os melhores amigos Franjinha e Milena e, claro, o cãozinho Bidu, decidem desenvolver uma biosfera para a vida em Marte.

Produzida pela Biônica Filmes em parceria com a Maurício de Sousa Produções, a série educativa estreou na Max e no Discovery Kids em fevereiro deste ano, quando uma primeira temporada de oito episódios foram liberados.

Com narração do Bidu, aqui feito por um simpático boneco animatrônico, os capítulos iniciais mostraram o começo da amizade entre as crianças e as tentativas feitas pela dupla de desvendar os segredos da viagem no tempo.

Sucesso no Discovery Kids, a ponto de liderar a categoria infantil do canal, segundo pesquisa do Kantar Ibope Brasil, a produção se prepara agora para uma nova aventura.

Gravada em simultâneo com a primeira temporada, a segunda irá acompanhar os amigos quando eles são selecionados para o desafio Partiu Vida em Marte! e, animados com o concurso, decidem criar um ecossistema capaz de existir no planeta vermelho.

Uma mistura entre ciência e imaginação

Conforme se debruçam sobre o projeto, Franjinha (Fabrício Gabriel) e Milena (Bia Lisboa) conhecem mais sobre os desafios com que lidamos no nosso próprio planeta, passando pela desertificação, desmatamento e até o efeito estufa – os reais causadores de uma seca que afeta o bairro do Limoeiro.

De acordo com o diretor da série, Mauro D'Addio, os assuntos abordados nos episódios surgem da mistura entre questões científicas importantes e o lado mais imaginativo das crianças, que juntos precisam conversar na sala de roteiro para se transformarem em uma narrativa interessante para o público.

“Todas as crianças grandes, inclusive as crianças grandes como eu, gostam de espaço, robô, viagem no tempo, dinossauros… São grandes temas que permeiam todo o imaginário infantil. Então, a gente sempre tenta passar por esses temas, até por serem divertidos, mostrando como a ciência olha para eles hoje em dia”, explicou o diretor em entrevista exclusiva ao Canaltech.

Para tratar desses assuntos de maneira educativa, a produção contou com a ajuda do astrônomo Bruno Mota, um “Franjinha da vida real”, segundo Mauro. E, na segunda temporada do programa, teve ainda a ajuda da cientista e matemática Marina Hirota, que colaborou com seu conhecimento sobre questões climáticas e o impacto delas nas florestas.

Como resultado, vemos os protagonistas se divertindo na telinha enquanto pesquisam sobre esses mistérios e desafios e descobrindo cada vez mais novas informações sobre a ciência e a natureza ao seu redor.

Dudu se junta à segunda temporada

Além da dupla de amigos e do cãozinho Bidu, a segunda temporada de Franjinha e Milena: Em Busca da Ciência conta ainda com a presença de Dudu, um vizinho do Limoeiro que chega para se juntar ao grupo.

Inspirado no personagem homônimo dos quadrinhos, o garoto terá um papel muito importante ao longo dos episódios, servindo como um contraponto mais infantil e ingênuo para as questões apresentadas pela dupla de protagonistas.

“Ele é um personagem elementar da série porque ele traz a curiosidade”, explicou Bia Lisboa, atriz que dá vida a Milena, ao Canaltech. “O Dudu de certa forma ajuda o público falando com eles.”

Conhecido nos quadrinhos como o priminho e melhor amigo da Magali, Dudu, no entanto, não será a única aparição curiosa da segunda temporada. Segundo o diretor do digital da MSP, Marcos Saraiva, a nova leva de episódios conta ainda com alguns easter eggs de outros personagens da Turma da Mônica, uma homenagem feita pela produção ao universo de Maurício de Souza.

Com oito novos episódios, a segunda temporada de Franjinha e Milena: Em Busca da Ciência estreia nesta segunda-feira (8) na Max e no Discovery Kids.